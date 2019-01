Jardim Botânico Tropical vai fechar para "obras de reabilitação extensivas"

O Jardim Botânico Tropical, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, fechará para obras de reabilitação a partir da próxima segunda-feira, dia 7. A intervenção, que deverá estender-se por nove meses, irá dedicar-se, numa primeira fase, de acordo com o comunicado enviado às redacções, à reabilitação de “infra-estruturas básicas como os caminhos, condutas de água, de rega e energia nos edifícios”.

Em função do curso das obras, "partes do jardim poderão reabrir ao público dentro de quatro meses", refere o documento.

Na mesma nota, fonte do gabinete do reitor da Universidade de Lisboa, instituição que gere o espaço desde 2015, avança que serão “repostas várias espécies botânicas ameaçadas, como as palmeiras” e que, no final da reabilitação que qualificam de “extensiva”, o espaço terá uma nova área visitável: o Jardim dos Cactos, que se encontra encerrado há várias décadas.

PUB

PUB

PUB

A intervenção no espaço verde de interesse científico da capital, com cerca de sete hectares, será a primeira registada desde 1940. O jardim é essencialmente constituído por espécies exóticas, cuja plantação se destinou ao estudo da flora das antigas colónias portuguesas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Palácio Calheta, situado no topo Norte do jardim, foi mandado construir durante o século XVIII, sendo esses terrenos mais tarde adquiridos por D. João V, que os transformou profundamente.

Em 1940, o Palácio foi a casa da Secção Colonial, pertencente à Exposição do Mundo Português. Em 2007, o terreno onde se insere o jardim foi classificado como Monumento Nacional.

Em 2015, na sequência do processo de fusão do Instituto de Investigação de Ciência Tropical com a Universidade de Lisboa, o Jardim Botânico Tropical passou a integrar o património da instituição de ensino superior.

PUB