Dos direitos humanos aos direitos fundamentais

CARTA DOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA

Solidariedade

Direito à informação e à consulta dos trabalhadores na empresa

Direito de negociação e de acção colectiva

Direito de acesso aos serviços de emprego

Protecção em caso de despedimento sem justa causa

Condições de trabalho justas e equitativas

Proibição do trabalho infantil e protecção dos jovens no trabalho

Vida familiar e vida profissional

Segurança social e assistência social

Protecção da saúde

Acesso a serviços de interesse económico geral

Protecção do ambiente

Defesa dos consumidores