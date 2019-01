Sete ideias para sair esta semana

Caça ao prato

Marvão

Até 6 de Janeiro

PUB

Aqui há açorda de perdiz, empada de caça, ensopado de javali, coelho à caçador, lombo de veado grelhado com esparregado e castanhas, javali estufado em vinho tinto com puré de maçã, arroz de lebre, codornizes de escabeche… A oitava edição da Quinzena Gastronómica da Caça está a queimar os últimos cartuchos na vila alentejana de Marvão. Até ao Dia de Reis, uma dúzia de restaurantes tem na ementa os melhores pratos de caça da região, bem acompanhados por vinhos produzidos no concelho. É aconselhada a marcação prévia.

Nos restaurantes Pousada de Marvão, Varanda do Alentejo, J. J. Videira, Mil-Homens, Zé Calha, O Sever, Sever Churrasqueira, Maruan Miragem, Tapada do Poejo, Café do Prado, A Adega, A Mó.

PUB

PUB

Foto "Sing My Life" DR

Cinema a Oriente

Lisboa - Museu do Oriente

De 6 a 27 de Janeiro

No Museu do Oriente, os domingos de Janeiro são dedicados ao cinema japonês contemporâneo. O ciclo põe na tela filmes nunca estreados no circuito comercial português e abre com A Living Promise (2016), drama dirigido por Ishibashi Kan. Seguem-se A Sparkle of Life (2013), de Sotoyama Bunji (dia 13), e Sing My Life (2016), comédia de Mizuta Nobuo (dia 20). Para a última sessão está reservado The Vancouver Asahi (2014), assinado por Ishii Yuya, um “drama de época baseado na história verídica de uma equipa de basebol no Canadá, à beira da I Grande Guerra”. Organizada em parceria com a Embaixada do Japão, a iniciativa conta com o apoio da Japan Foundation.

Horário: domingo, às 17h.

Grátis (levantamento do bilhete no dia)

Foto

Entre monges e guerreiros

Guimarães - Paço dos Duques de Bragança

Até 7 de Janeiro

Últimos dias para ver Monges e Guerreiros na terra que viu nascer Portugal. A vida dos cavaleiros medievais e o cenário cultural e militar da época dão o mote para a exposição patente no Paço dos Duques, que segue o rasto das Ordens Militares na Península Ibérica, entre os séculos XII e XV. Estão expostos exemplares de soldados em tamanho real, heráldica, mapas, textos informativos e armas originais pertencentes à colecção do museu.

Horário: todos os dias, das 10h às 18h.

Bilhetes a 4€

Foto DR

Uma História de Assombro

Lisboa - Palácio Nacional da Ajuda

Até 23 de Março

Biombos, lacas, mapas e armaduras são alguns dos objectos reunidos para esta exposição – alguns, mostrados pela primeira vez – que documenta a relação entre Portugal e o Japão desde o primeiro encontro, há quase cinco séculos. As peças são provenientes de colecções dos dois países, públicas e privadas, e espelham o diálogo e influência mútua que se estabeleceu entre as duas culturas, apesar das tensões. Uma história “marcada pelo espanto e maravilhamento mas também pela desconfiança, com momentos de aproximação, de contendas, corte de relações e diplomacia”. A curadoria é de Alexandra Curvelo e Ana Fernandes Pinto.

Horário: todos os dias (excepto quarta), das 10h às 12h.

Bilhetes a 5€

Foto DR

PUB

Próxima estação: Rossio

Lisboa - Estação do Rossio

Até 20 de Junho

Quem passar pela Estação Ferroviária do Rossio tem para apreciar, além da monumentalidade do edifício secular, a Joana. A obra é assinada por Ana Jotta (n.1946, Lisboa) e traduz-se numa paródia da artista plástica à ideia de luxo associada ao candelabro, usando materiais nada nobres, descartados e transformados. Pertencente à colecção de Serralves, mostra-se em Lisboa no âmbito de um projecto co-produzido pelo museu e a Infraestruturas de Portugal, que pretende democratizar o acesso ao acervo, levando peças de arte contemporânea a espaços desta empresa pública.

Horário: todos os dias.

Grátis

Foto Nelson Garrido

Círculo de Jazz

Setúbal - Casa da Cultura, Fórum Municipal Luísa Todi e Sociedade Musical Capricho Setubalense

De 10 a 24 de Janeiro

As honras de abertura da oitava edição do Círculo de Jazz Fest estão entregues a Woody Allen. Falamos do cineasta, não o músico: às 21h30, na Casa da Cultura, é exibido o filme Através da Noite (1989), a história de Emmet Ray (interpretado por Sean Penn), um guitarrista brilhante com uma personalidade excêntrica e irreverente, na América dos anos 1930, uma das eras douradas do jazz. Depois do arranque, o festival traz aos palcos sadinos as notas da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal e Kharga (dia 18), Ruído Vário e Quarteto de Beatriz Nunes (19), João Hasselberg e Quinteto Ricardo Pinto (25), Jeffery Davis & Federico Casagrande e Quarteto Daniel Neto (26). O programa conta ainda com outra sessão de cinema, Kansas City de Robert Altman (24) e, ao longo do ano, concertos e espectáculos de rua.

Bilhetes a 1€ (sessões de cinema), 5€ a 10€ (concertos), 20€ (passe)

Foto Rui Gaudêncio

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De Boticas, com muito... porco

Boticas - Pavilhão Multiusos

De 11 a 13 de Janeiro

A tradição na vila barrosã leva já 21 anos. O segundo fim-de-semana de Janeiro está reservado para a Feira Gastronómica do Porco, uma montra recheada com a gastronomia e os produtos da terra. No cesto, para degustação e compra, estão mais de 40 toneladas de fumeiro (do salpicão ao toucinho, passando pelos rojões e as chouriças), enchidos variados, presunto e papas de sarrabulho, entre outras especialidades. À boa comida junta-se o artesanato, cantares, folclore e as famosas chegas de bois transmontanas.

Horário: sexta, das 12h às 24h; sábado, das 10h às 24h; domingo, das 10h às 22h.

Grátis

PUB