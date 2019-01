Good Morning America, sigam todos para a Estrada Nacional 2, "a Route 66” portuguesa

“É o equivalente à Route 66 e passa por vinhas deslumbrantes e vilas medievais”, descreveu a editora de viagens do site Frommer’s, Pauline Frommer, durante o programa líder de audiências Good Morning America, da cadeia ABC. Além disso, explicou a especialista, é o destino ideal para quem procura umas férias no estrangeiro com um orçamento controlado.

“Portugal não é assim tão caro, sobretudo no alojamento e nos restaurantes”, e para resolver “o problema” de isso já não ser um segredo, com os principais destinos turísticos do país a apresentarem-se “um pouco sobrelotados”, a solução passa por eleger o “bonito e muitas vezes negligenciado” interior do país.

No artigo, publicado entre a selecção de destinos imperdíveis em 2019, a Frommer’s explica que a “icónica roadtrip passa por zonas de montanha, percorrendo mais de 450 milhas (termina ao km 738, para sermos exactos), desde a românica cidade de Chaves, próximo da fronteira norte com Espanha, até às amenas praias do Sul da costa do Algarve”.

A estrada, relatam, “rasga um cenário acidentado e pouco visitado, passando por quatro locais classificados pela UNESCO como Património Mundial, montanhas em estado selvagem, elegantes cidades-termas, lagos cristalinos e uma série de históricas e fotogénicas vilas”. Entre os destaques ao longo do caminho, sublinham-se o “majestoso” Vale do Douro, o palácio da Casa Mateus ou as planícies alentejanas.

Por cá, a cénica Estrada Nacional 2 não é nenhum segredo, mas, para aproveitar todo o potencial, não bastará fazer-se à estrada. Uma boa dica passa por munir-se de um guia: a editora Foge Comigo lançou, este ano, um exaustivo levantamento do percurso. O Guia Portugal de Norte a Sul pela mítica Estrada Nacional 2 (20€), com cerca de 500 páginas, propõe 20 etapas, trabalhando cada um dos 35 concelhos por onde a estrada passa, abordando a gastronomia, doçaria e vinho de cada território, mas também o património que se encontra no percurso.

Em 2016, foi criada a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que une os concelhos servidos pela via. Entre as iniciativas mais recentes, a associação lançou no Verão passado o Passaporte EN2, destinado a incentivar os viajantes a percorrerem a estrada, enquanto vão carimbando as suas passagens ao longo do caminho. No seu Facebook, a associação partilhou o destaque dado à EN2 no Good Morning America.

Os guias Frommer's foram criados em 1957 por Arthur Frommer. Começou por um volume dedicado aos viajantes americanos que desejassem conhecer a Europa sem gastar muito, um já mítico Europe on $5 a Day. Ao longo de mais de meio século, além de toda uma série de culto dedicada a conhecer vários países, cidades e regiões por "5 dólares por dia", a empresa publicou cerca de 350 guias, abrangendo o mundo inteiro e todo o tipo de viagens. Em 2012, a empresa foi adquirida pela Google, mas cerca de um ano depois, e na sequência da Google ter anunciado o fim da publicação dos guias, o título voltaria às mãos da família.

