Sogrape chega à região de Lisboa com compra da Quinta da Romeira

A Sogrape arranca 2019 com a compra da emblemática Quinta da Romeira, em Bucelas, entrando numa região que tem vindo a conquistar cada vez mais consumidores a nível mundial. A quinta, com 75 hectares de vinha, reforça a liderança da empresa fundada em 1942, na categoria dos vinhos portugueses, e permite-lhe a entrada na produção de Arinto.

“Entrar em Lisboa era obrigatório”, diz ao PÚBLICO Fernando da Cunha Guedes, CEO da Sogrape. E acrescenta: “Fazê-lo através da sub-região de Bucelas é um enorme motivo de alegria e orgulho, mas também de grande responsabilidade”.

A aquisição será acompanhada de “investimentos em toda a cadeia de valor, da viticultura à enologia e mercado, para desenvolver um projecto sustentado e de longo prazo na região de Lisboa”, adianta a empresa.

O montante do negócio, bem como os investimentos a realizar no futuro não são revelados pelo grupo que tem a Mateus Rosé como uma das marcas mais conhecidas a nível internacional.

A sub-região de Bucelas “é uma denominação de origem muito especial, onde reina uma grande casta e se produzem vinhos de excepcional qualidade”, adianta Fernando da Cunha Guedes. Refira-se que a Quinta da Romeira possui marcas reconhecidas como Prova Régia e Morgado de Sta. Catherina.

Com a nova aquisição, a empresa vinícola, que detém no Douro a Casa Ferreirinha, e em Vinho do Porto, a Sandeman, a Ferreira e a Offley, no Dão, a Quinta dos Carvalhais, no Vinho Verde, a Gazela e a Azevedo, e no Alentejo, a Herdade do Peso, pretende tirar partido “do bom momento que vivem estes vinhos e simultaneamente contribuir para dinamizar a região”.

“Nós vamos ajudar a mudar Lisboa”, promete a Sogrape, após a aquisição da Quinta da Romeira, localizada em Bucelas, a 30 minutos de Lisboa.

Existente desde 1703, a propriedade tem uma área total de 130 hectares, dos 75 ocupados por vinha em produção e o restante floresta.

De acordo com informação divulgada pela empresa, “a Denominação de Origem de Bucelas, 25 Km a norte de Lisboa, no vale do rio Trancão, foi demarcada em 1908, e é considerada uma sub-região histórica, de enorme valor para Portugal”.

Fundada em 1942 por Fernando Van Zeller Guedes, a Sogrape produz vinho em Portugal (Sogrape Vinhos Portugal), em Espanha (Bodegas LAN), na Argentina (Finca Flichman), no Chile (Viña Los Boldos) e na Nova Zelândia (Framingham). E tem empresas na Europa, na América, em África, que asseguram a distribuição dos seus vinhos em mais de 120 países.

