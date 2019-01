A preços de final 2018, atestar depósito com gasolina custará menos 240 euros este ano

O preço do litro de gasolina está este mês de Janeiro ao nível mais baixo desde Novembro de 2016. Uma notícia positiva para os bolsos dos contribuintes, que deixaram de pagar, a 1 de Janeiro, o adicional ao imposto sobre produtos petrolíferos. A diminuição da carga fiscal, e também a descida do preço do crude, permitem, a quem encher um depósito com 45 litros de gasolina por estes dias, conseguir uma poupança de 10,3 cêntimos por cada litro, comparativamente a Janeiro de 2018.

As contas estão feitas na edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias (JN), que faz uma simulação para um consumidor que ateste o depósito todas as semanas, para chegar à conclusão de que a poupança anual atingiria os 240 euros. No caso dos veículos que circulem a gasóleo (e que são a maior parte do parque automóvel), a simulação aponta para uma poupança menor, para os 115 euros.

A simulação assenta no princípio de que os preços médios a 31 de Dezembro de 2018, apurados pela Comissão Europeia (que fixou o valor nos 1,407 euros), se mantenham ao longo do ano de 2019. E, acrescenta o JN, citando analistas de mercado, tal possibilidade não é completamente irrealista. Isto porque o preço do crude Brent, que é usado como referência para o mercado europeu, está no inicio deste ano a cair cerca de 25% em termos homólogos: na quinta-feira a cotação média era de 54,26 dólares, quando há um ano era de 67,89 dólares.

No entanto, importa salvaguardar que a cotação do petróleo é muito volátil, variando em função da produção. Em Dezembro, a OPEP, organização de países produtores desta matéria-prima acordou um corte na produção, com objectivo de aumentar o preço do "ouro negro".

