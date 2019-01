Apple caiu 10% e viveu a pior sessão em seis anos

A bolsa nova-iorquina fechou a sessão de quinta-feira em forte baixa, arrastada pela Apple, que viveu a pior sessão em seis anos. Os resultados do fecho da sessão indicam que o selectivo Dow Jones Industrial Average perdeu 2,83%, o tecnológico Nasdaq recuou 3,04% e o alargado S&P500 desvalorizou 2,5%.

A Apple foi uma das principais responsáveis pela quebra, ao ver a sua cotação contraída em 10%, perdendo mais de 74 mil milhões de dólares (65 mil milhões de euros) da capitalização bolsista. Tal aconteceu no dia em que a tecnológica reviu em baixa as previsões de resultados e antecipou uma quebra nas receitas no último trimestre de 2018.

PUB

O abrandamento da economia chinesa e receitas abaixo do esperado nas vendas do iPhone, com os consumidores a optarem por substituir baterias de telemóveis antigos ao invés de comprar novos, são apontadas como as causas a abrandar o negócio



PUB

PUB