Sporting recebe FC Porto num sábado à tarde

O “clássico” Sporting-FC Porto, da 17.ª jornada da I Liga, realizar-se-á a 12 de Janeiro, numa tarde de sábado, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) no site oficial.

O último clássico da primeira volta do campeonato, entre os actuais líderes e vice-líderes, tem início marcado para as 15h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Benfica desloca-se aos Açores, no dia 11 de Janeiro, sexta-feira, para defrontar o Santa Clara, após o Sp. Braga inaugurar a ronda em Portimão, na quinta-feira (20h15).

A primeira volta do campeonato termina no domingo, com a recepção do Rio Ave ao V. Setúbal (20h), estando o início da segunda volta marcado para 18 de Janeiro, com a deslocação do FC Porto a Chaves.

