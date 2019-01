Nelson Évora atira-se ao Benfica por causa de Pichardo

O saltador de triplo salto, Nelson Évora, voltou a mostrar desagrado face à naturalização do cubano Pedro Pablo Pichardo, outro dos pesos-pesados da disciplina a nível internacional. Em entrevista ao Jornal Sporting desta sexta-feira, o actual campeão europeu considerou esta mudança um “ataque pessoal” feito pelo anterior clube, o Benfica. Évora voltou a frisar que não teve más intenções ao abandonar os “encarnados”, mas refere que “próprio clube foi negligente” na forma como o tratou.

“Não sei porque é que deram a volta ao mundo para fazer esta borrada”, sublinhou Nelson Évora, apesar de concordar que “todos têm o direito de mudar de nacionalidade” sem que ninguém passe “por cima de muitas coisas, de uma história”. “Por interesses clubísticos fizeram-se coisas inacreditáveis”, salientou o atleta.

PUB

Nelson Évora dá exemplos que ocorreram no clube de Alvalade: “O Sporting é conhecido por dar a nacionalidade à Naide Gomes, que quase nasceu em Portugal, e ao Francis Obikwelu, que desertou aqui no Campeonato do Mundo de juniores. Até serem portugueses passaram por um processo, perderam competições".

PUB

PUB

O atleta que já venceu uma medalha olímpica por Portugal no triplo salto mostra-se indignado e revela: “Perdi madrugadas para obter a minha naturalização, a ir para os registos pedir documentos e traduções. Foi um processo longo até aos 18 anos do qual me orgulho porque, quando me deram o documento português por vias legais, eu já me sentia português há bastante tempo”. "Sou de origens cabo-verdianas, nasci na Costa do Marfim, mas tenho muito poucas memórias do país onde nasci. Sempre me senti português”, declarou Nélson Évora, que não deixou de referir que “também há pessoas que estão há muitos anos a lutar pela nacionalidade e não conseguem".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Pablo Pichardo, de 25 anos, adquiriu nacionalidade portuguesa em Novembro de 2017. O atleta do Benfica nascido em Cuba pode vestir as cores de Portugal em grandes competições de atletismo internacional a partir de 1 de Agosto deste ano, após o Painel de Revisão da Nacionalidade da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) ter autorizado essa mudança de nacionalidade.

As novas regras da IAAF exigem um período mínimo de espera de três anos antes que um atleta possa transferir-se para representar outra federação filiada e nenhum atleta pode transferir-se para outra federação antes dos 20 anos ou voltar a mudar de nacionalidade.

Pichardo, contratado pelo Benfica para colmatar a saída de Nelson Évora para o Sporting, já se cruzaram em competições de clubes. Ao PÚBLICO, o pai do luso-cubano disse que o filho vem ajudar Portugal a conquistar mais títulos e não deseja que ambos tenham uma relação conflituosa na selecção. Já Nelson Évora apontou que tudo foi fácil para Pichardo chegar, mas garantiu que não tem nenhum problema com o novo colega de equipa e vai fazer de tudo para superar os recordes que o rival já quebrou.

PUB