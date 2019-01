Hóquei em patins: Pedro Gil renova contrato com o Sporting

O espanhol Pedro Gil, que na época passada ajudou o Sporting a conquistar o título nacional de hóquei em patins, prolongou o contrato com os "leões", anunciou o clube lisboeta no site oficial.

O Sporting revelou que o hoquista, de 38 anos, estendeu o vínculo com o clube, mas não adiantou a duração do novo contrato. Depois da renovação do guarda-redes Ângelo Girão, os "leões" seguram outro dos pesos-pesados do plantel.

"O Sporting quer conquistar todos os troféus que estão em jogo. Foi isso que me trouxe aqui e é isso que me faz continuar aqui", afirmou Pedro Gil, acrescentando que tenciona terminar a carreira no clube lisboeta.

Além do Sporting, Pedro Gil representou em Portugal o FC Porto, tendo tido duas passagens pelo emblema portista, e o Infante de Sagres.

O internacional espanhol tem no currículo oito campeonatos nacionais, quatro Supertaças e duas Taças de Portugal, tendo ainda conquistado seis Mundiais e sete Europeus pela sua selecção.



