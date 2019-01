“Espírito de união e muita posse de bola”: "raio-x" ao novo técnico do Benfica

Bruno Lage, 42 anos, foi o eleito para “aguentar o barco” depois de Rui Vitória ter sido afastado na noite de quinta-feira do comando técnico do Benfica, na sequência de maus resultados. O treinador fará a transição da equipa B para o plantel principal, depois de uma primeira metade de época frutífera, que deixou a formação secundária dos “encarnados” no quarto posto da II Liga, com 27 pontos.

Curiosamente, Bruno não tem o apelido Lage: o nome completo do setubalense é Bruno Miguel da Silva Nascimento. Bruno é filho de Fernando Lage e, desde tenra idade, adoptou o apelido do pai. Com uma licenciatura em Educação Física, Saúde e Desporto, começou a treinar as camadas jovens do V. Setúbal, passando, depois, pelo Comércio e Indústria, histórico emblema sadino.

Ingressou pela primeira vez no Benfica em 2004-05, comandando os escalões de iniciados, juvenis e juniores até 2012. “Foram oito anos que marcaram o início da minha carreira. É verdade que já tinha um passado de dez anos enquanto treinador, mas quando entrei [no Benfica] com 27 anos foi, talvez, onde senti a oportunidade de ser mais profissional”, recordou à BTV em Julho deste ano, muito longe de saber que, meia época após a entrevista, assumiria de forma interina o cargo de técnico da formação principal.

“É alguém que consegue unir o grupo”

Romeu Ribeiro, jogador do Penafiel, encontrou Bruno Lage em 2005-06, nos juniores B do Benfica e revela ao PÚBLICO o espírito de união que o novo técnico dos “encarnados” gosta de cultivar nas equipas que comanda: “Foi um treinador que me marcou bastante. Era alguém muito próximo dos jogadores. Fazia-nos sentir bem, mas também dava reprimendas quando fosse preciso. É alguém que consegue unir o grupo, é muito inteligente nesse aspecto. Essa união repercute-se, claro está, dentro das quatro linhas.”

O médio acrescenta que Bruno Lage costuma manter contacto com os atletas que foi treinando ao longo da sua carreira. Algo que, na opinião do jogador do Penafiel, pode ser-lhe útil na equipa A: “Costumamos manter contacto todas as semanas e tenho a certeza de que vai dar conta do recado. Ele conhece bem os jogadores da equipa principal, alguns deles passaram pelas equipas de formação dele. É um treinador muito metódico, ligado ao pormenor. Gostava de um jogo bonito, muita posse de bola. Privilegiava muito o jogo ofensivo”.

As aventuras internacionais

Após uma primeira passagem pela formação do Benfica, seguiu-se o Dubai. Foi treinador no Al Ahli durante dois anos, conhecendo Carlos Carvalhal, que desempenhava a função de coordenador técnico do clube árabe. “Já o conhecia, tinha feito vários estágios com ele e tivemos oportunidade de nos tornarmos amigos”, afirmaria em entrevista ao canal do clube da Luz. O laço de amizade entre Carvalhal e Lage solidificou-se, com o primeiro a pedir ao setubalense para ser seu adjunto em Inglaterra. De 2015 a 2018, Bruno Lage sentou-se ao lado de Carlos Carvalhal no banco de suplentes do Sheffield Wednesday, no segundo escalão do futebol inglês e, posteriormente, no Swansea, na Premier League.

Em 2018, a família falou mais alto e Bruno Lage deixou Inglaterra e voltou à sua segunda casa, para orientar a formação B dos "encarnados". "O que me fez vir para a equipa B foi poder ser pai além de ser treinador. O meu filho tem 3 anos e praticamente não o vi nascer. Quando o presidente falou comigo para vir, vi um projecto sólido que me permite estar mais perto de casa", admitiria após um encontro da formação secundária, no Seixal.

Teórico do desporto-rei

O conhecimento precoce de Bruno Lage acerca da metodologia de treino em futebol e potencialização de jovens jogadores também se materializou fora de campo. Em 2014, Lage e o antigo companheiro de equipa técnica, Carlos Carvalhal, juntaram-se a outro adjunto, João Mário Oliveira, para lançar o livro Futebol: Um Saber Sobre o saber Fazer. Na obra abordam a “periodização táctica” assente num 4-3-3, pensado e utilizado numa semana de trabalho na Turquia, antes de uma partida contra o rival Galatasaray, quando Carvalhal orientava o Besiktas em 2010-11.

Na nota inicial desse livro, os autores, um deles Bruno Lage, defendem que “não há, nem nunca haverá, verdades absolutas no que respeita à operacionalização de uma equipa de futebol”. “Só podemos evoluir e ter êxito se acreditarmos nas nossas ideias, desde que estas estejam de acordo com as exigências e calendário do futebol dos nossos dias. Não temos qualquer receio de as expor a todos vós a bem do futebol, até porque, numa lógica evolutiva, o que fazemos hoje não será certamente o que faremos amanhã”, afirmam.

Mais recentemente, em Julho de 2017, o treinador publicou Formação: da iniciação à equipa B, com prefácio de Carlos Carvalhal. Em 160 páginas, fala do trabalho desenvolvido durante dez anos entre os escalões de formação do Benfica e do Al Ahli. Carvalhal era coordenador técnico desse clube árabe entre 2013 e 2015.

O treino desta sexta-feira será o primeiro orientado pelo novo técnico das “águias” que assumirá o cargo de treinador interino. No futuro próximo, Bruno Lage tem no horizonte o embate frente ao FC Porto, a contar para a final four Taça da Liga, e o derby frente ao Sporting, em Alvalade, para o campeonato.

