David Bowie no telemóvel com voz de Gary Oldman

Na próxima terça-feira, 8 de Janeiro, David Bowie faria 72 anos se fosse vivo – recorde-se que morreu a 10 de Janeiro de 2016. Acontece que foi esse o dia escolhido para o lançamento de uma aplicação (app) que permitirá ver, através do telemóvel, a excelente exposição David Bowie Is, que nos últimos anos andou em digressão pelo mundo.

O aplicativo recorre à tecnologia de realidade aumentada e terá como narrador Gary Oldman, o actor inglês que já ganhou um Óscar, e que era amigo próximo de Bowie. Graças a essa proximidade foi escolhido para emprestar a voz à iniciativa, naquela que é uma adaptação portátil da exposição que homenageou a figura icónica da cultura popular. Em declarações, Oldman, disse estar honrado por participar no projecto, acrescentando que é uma óptima iniciativa que vai levar a exposição, que constitui também toda uma experiência, a uma audiência mais vasta.

Foto David Bowie e Gary Oldman em 2013

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tanto Bowie como Oldman nasceram e cresceram no sul de Londres, tendo-se conhecido no final dos anos 1980, acabando por ficar amigos. Mais tarde, em 1996, acabariam por trabalhar juntos no filme Basquiat, dirigidos pelo artista e realizador Julian Schnabel. Mais recentemente, Oldman, protagonizou o vídeo para a canção The next day, naquele que acabou por ser o penúltimo trabalho discográfico de Bowie, editado em 2013. O último álbum, Blackstar, foi lançado a 8 de Janeiro de 2016, dois dias antes da sua morte.

A app permitirá que os usuários explorem em 3D, e com opção de rotatividade em 360º, os itens da exposição, e até alguns inéditos, como centenas de figurinos, cartas escritas à mão, fotografias inéditas e vídeos. David Bowie Is será disponibilizado para dispositivos iOS e Android. Uma versão para dispositivos de realidade virtual está em produção e deverá ser lançada mais para o final do ano. A exposição que deu origem à app estreou no V&A Museum de Londres, em 2013, tendo posteriormente viajado pelo mundo.

