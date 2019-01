O Twitter decidiu: a conta paródia inspirada em Jorge Jesus ganhou 2018

O Twitter foi a votos e escolheu. Para um grupo de utilizadores portugueses, a melhor conta de 2018 foi uma conta paródia inspirada no treinador português Jorge Jesus, criada em Janeiro de 2017. O utilizador @jjboceoficial foi escolhido por quem participou no Torneio de Clausura, um concurso criado por Ricardo Oliveira, utilizador desde Março de 2008.

Para ser eleito para o concurso bastava que um qualquer utilizador fosse proposto por três pessoas.

Em avaliação estava a “qualidade da obra apresentada” e a “performance no torneio anterior”.

Entre as 148 contas a concurso estavam contas humorísticas, de paródia, de jornalistas, como a de Fernanda Câncio, a conta de humor do Insónias em Carvão, a Carlota da Internet, Bancada de Leão, o @tomahock (criador da plataforma Fogos.pt), a conta do Cinema São Jorge, a actriz Paula Neves, o Inconseguir e João Quadros.

A selecção dos participantes a concurso foi feita faseadamente, com base em 37 votações com quatro participantes cada uma, numa fase inicial. Destas votações resultaram mais 16 votações nos quartos-de-final e daí foram escolhidos 16 participantes, divididos em quatro meias-finais.

De acordo com o organizador deste concurso, “a poll com mais votantes foi a meia-final que opôs o Insónias ao que veio a ganhar”, a conta Jorge Jesus Boçe.

A final, que decorreu no último dia do ano das 14h às 23h30, contou com os votos de 1931 utilizadores.

