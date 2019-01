Racismo: ERC investiga acusações a programa de Goucha

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu várias queixas nesta quinta-feira devido à presença de Mário Machado, condenado várias vezes por crimes de ódio racial, no programa da TVI Você Na TV. “Precisamos de um novo Salazar?” foi o tema da rubrica “Diga de Sua (In)Justiça” e a pergunta lançada pelo apresentador Manuel Luís Goucha na sua página de Facebook. Aquele organismo refere que irá apreciar as queixas “nos trâmites normais”. No programa, Machado, que lidera a Nova Ordem Social, defendeu a necessidade de um ditador em Portugal e o jornalista Bruno Caetano, responsável pela rubrica, corroborou.

O PÚBLICO tentou, mas em vão, obter um comentário do vice-presidente da direcção executiva da ERC, Mário Mesquita, assim como de Telmo Gonçalves. Maria de Fátima Resende Lima optou por não responder a perguntas. A TVI desligou a linha da produção do programa Você na TV.

O SOS Racismo acusa a TVI de branquear o passado de Mário Machado e de legitimar política e socialmente o racismo e a extrema-direita, depois do convite a Mário Machado para estar presente no programa Você na TV, nesta quinta-feira, apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, em substituição de Cristina Ferreira, que se transferiu para a SIC. Mário Machado esteve mais de 12 anos preso ao longo da sua vida pela prática de vários crimes, alguns dos quais envolvendo ódio racial. Um desses crimes foi o assassinato de Alcino Monteiro, a 10 de Junho de 1997, no Bairro Alto, em Lisboa, pelo qual o grupo de skinheads “Hammerskins Portugal”.

Mário Machado cumpriu seis dos dez anos de prisão previstos no cúmulo jurídico fixado em 2012 pelo Tribunal Criminal de Loures e foi libertado em 2017. Machado foi condenado em quatro processos associado a acusações de discriminação racial, coacção agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada.

O SOS recorda que a estação de televisão dá voz a várias posições racistas, nomeadamente através de Barra da Costa, Quintino Aires, Susana Garcia ou André Ventura, que foram alvo de queixas na Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial por afirmações racistas.

