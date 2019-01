PJ de Leiria detém mulher suspeita de alvejar companheiro quando "tentava fugir do país"

Uma mulher suspeita de alvejar o companheiro na quarta-feira foi detida pela Polícia Judiciária de Leiria, na madrugada de hoje, em Lisboa, "quando se preparava para abandonar o país", disse à agência Lusa fonte desta polícia criminal.

Em nota de imprensa, a PJ informa que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve na madrugada desta quinta-feira uma mulher suspeita de tentar matar o companheiro, na quarta-feira, em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Ao início da tarde de quarta-feira, após "mais uma discussão entre um casal, a mulher, de 43 anos, empregada de escritório, munida de uma pistola transformada, desferiu três tiros [um dos quais no peito] no companheiro, de 54 anos, empregado numa pedreira, e, depois, com uma pedra, agrediu-o na cabeça", esclarece o comunicado. Face aos ferimentos, o homem foi transportado para o hospital de Leiria, onde ainda se encontra internado.

A agressora pôs-se em fuga no carro do casal e contou com o auxílio de amigos, acrescenta a PJ. Horas depois, a suspeita viria a ser localizada pelos inspectores da PJ de Leiria, "em Lisboa, já de noite, quando se preparava para abandonar o país".

A arguida foi detida e será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coacção tidas por convenientes.

