Homem armado assaltou banco no centro do Porto e está em fuga

Um homem armado entrou no edifício da sucursal do Millennium BCP na Rua Latino Coelho, no Porto, e assaltou o banco, avançou o Diário de Notícias e confirmou o PÚBLICO junto da PSP do Porto.

Não foram ouvidos disparos durante o assalto, o qual também não terá provocado vítimas, de acordo com o que a PSP conseguiu saber junto das testemunhas.

O assaltante terá levado uma quantia em dinheiro, desconhecida. A PSP do Porto não adiantou se o dinheiro foi retirado das caixas ou dos cofres do banco, nem quanto tempo o indivíduo permaneceu no local onde terá estado pelas 12h45.

“À partida terá concretizado o furto de uma determinada quantia” e pôs-se “em fuga para parte incerta”, acrescentou o porta-voz do Comando da PSP do Porto.

Por estar em causa um assalto com recurso a uma arma de fogo, a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

