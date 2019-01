Liberais contra a "geringonça" juntam-se para a semana

O centro-direita e a direita estão a agitar-se neste início de ano de três eleições e para a semana vão juntar dezenas de nomes que não se revêem na governação actual numa convenção em Lisboa, iniciativa do Movimento Europa e Liberdade. A convenção terá como oradores líderes de partidos à direita do PS, dirigentes, ex-dirigentes e socialistas como Francisco Assis e Luís Amado. Rui Rio foi convidado, mas não respondeu ao convite. Presentes estarão muitos dos seus críticos, desde Pedro Duarte, Miguel Morgado ou Luís Montenegro.

Tudo começou num manifesto que um grupo de 74 nomes, não conhecidos, lançou em Maio. Depois do manifesto, foi um pequeno salto até nascer o Movimento Europa e Liberdade (MEL), que tem na sua origem os mesmos dirigentes do think tank Associação Missão e Crescimento. Os dinamizadores dizem que não querem ser um partido, mas vão juntar na "1ª Convenção Europa e Liberdade" na Culturgest nos dias 10 e 11 de Janeiro, vários políticos da praça. A começar pelos líderes de partidos, lá estarão Assunção Cristas (CDS), Pedro Santana Lopes (PSD), Carlos Guimarães Pinto (Iniciativa Liberal).

E também estarão ex-líderes de partidos como Paulo Portas e Ribeiro e Castro (CDS) e Marques Mendes (PSD). Quem faltou à chamada foi Rui Rio, que não está entre os oradores apesar de ter sido convidado. Já muitos dos seus críticos, como Luís Montenegro, Pedro Duarte e Miguel Morgado, serão três dos convidados dos oito painéis de debate durante os dois dias.

Do lado dos socialistas, chegou a estar prevista a presença de António José Seguro, como avançou a revista Visão, mas o ex-secretário geral do PS desmarcou a intervenção. Estarão presentes o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado e o ex-líder parlamentar e eurodeputado Francisco Assis.

Num comunicado enviado às redacções na quarta-feira, os promotores do movimento dizem que o objectivo é "preparar um caminho de futuro para 'Portugal, duma sociedade dependente para uma sociedade competitiva'" e que a ideia foi juntar vários "especialistas, jovens, académicos e representantes de partidos, tendências, ideologias, ou simples cidadãos com ideias de como Portugal poderia e deveria evoluir".

No Facebook, o apelo foi mais directo. Jorge Marrão, o presidente do MEL que promove esta convenção, partilhou uma notícia do jornal Observador dando conta do evento e falou directo aos críticos do Governo. "Apelamos a todos que não se revejam num governo apoiado por comunistas, trotskistas, extrema-esquerda e novos oportunistas da situação a estarem presentes para se debater o futuro de Portugal de forma diferente com mais liberdade, oportunidades e mais e melhor Europa".

Quem são os dinamizadores?

Jorge Marrão e Paulo Carmona são os dois nomes que dinamizam e dão a cara pelo movimento, mas são também, respectivamente os presidentes do conselho geral e da direcção da Associação Missão Crescimento, um think tank de onde nasce o MEL, que junta nomes como Daniel Proença de Carvalho, Luís Braga da Cruz, Esmeralda Dourado ou Álvaro Nascimento, chairman do Montepio.

Jorge Marrão é sócio da Deloitte e o principal nome do Movimento que foi lançado em Maio. O MEL começou por um manifesto de 74 pessoas, promovido na altura por Rui Ramos como Manifesto Europa e Liberdade. Na sua primeira reunião pública, em Julho, Marrão explicou aos jornalistas que a ideia era falar com a sociedade civil e com a sociedade política.

O manifesto partia de cinco princípios básicos: O crescimento do rendimento das famílias, a necessidade de um "horizonte estratégico estável e sustentável", a "integração europeia como motor da configuração portuguesa", "um combate à captura de interesses" e por sim "a resposta de Portugal aos desafios das novas competências e das desigualdades".

Paulo Carmona tem a vida profissional na área da energia. Foi presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, entre 2013 e 2016, escolhido na altura do Governo de Passos Coelho. O organismo que fiscalizava o mercado de combustíveis foi extinto pelo Parlamento, por proposta do PCP, com apoio do PS e do PCP, mas a decisão teve de ser tomada pelo Governo, uma vez que esta entidade dependia do Executivo. No currículo tem passagem pela administração da Martifer e foi CEO da Prio Bio.

