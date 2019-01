A P3rsonalidade 2018 é Sílvia, a enfermeira revolucionária premiada no Reino Unido

Quando o P3 se encontrou pela primeira vez com Sílvia Nunes, no Aeroporto do Porto, a enfermeira preparava-se para mais um voo low cost de duas horas​. Destino: o Reino Unido, local de trabalho desde 2014 e onde acabava de ser nomeada, pelo segundo ano consecutivo, para o prémio de melhor profissional de cuidados de longa duração do país. Mas não só: Sílvia integrava ainda a lista dos melhores enfermeiros da região Leste de Inglaterra. E, 15 dias depois, o prémio dos Great British Care Awards foi mesmo para ela.

Agora, a enfermeira reuniu também o maior número de votos na P3rsonalidade de 2018, uma votação lançada a cada ano pelo P3: 1896, num total de 9538 votos distribuídos por dez nomeados.

Sílvia Nunes tem 33 anos e é de Vila do Conde, onde foi bombeira até decidir fazer o curso de Enfermagem na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Famalicão. Sem encontrar emprego em Portugal, depois de terminar a licenciatura em 2013, Sílvia decidiu emigrar, sem garantias e com pouco domínio da língua. Começou por ser auxiliar num lar, enquanto esperava pelo PIN [cartão profissional] para exercer através da Ordem dos Enfermeiros do Reino Unido, que demorou 10 meses.

Hoje, é vice-directora do Ford Place, um lar em Thetford, a 140 quilómetros a nordeste de Londres. Dizia uma dos residentes do lar, aquando da nomeação: "Quando está a trabalhar, a Sílvia faz-nos sentir a pessoa mais importante da vida. Nunca nos faz sentir que está com pressa, mesmo quando quer correr para casa." O que é que a enfermeira gostava? Que a profissão merecesse o "mesmo respeito" em Portugal. E que os colegas pudessem ter os mesmos incentivos.

