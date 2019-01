À luz do ano novo

A novidade de ser velho nunca passa. Passa quando se morre mas não se dá por isso.

A primeira coisa que se perde é o desejo de ser novo: é que ainda não nos esquecemos do trabalho que dá. Ser novo é uma ocupação a tempo inteiro. Está-se sempre a pensar noutras pessoas, no que outras pessoas querem, no que outras pessoas esperam e, sobretudo, nas várias pessoas que as outras pessoas julgam que nós somos. E nós, por sermos tão novos, ainda não sabemos quem somos - e estupidamente gastamos um imenso tempo a tentar descobrir essa impossibilidade.

Para nos enganarmos dizemos que quanto mais velho o vinho da Madeira, melhor. A verdade é que não há nada que envelheça que melhore. As definições de velhice é que foram aldrabadas para induzirem em nós uma ilusão de bem-estar.

O vinho da Madeira começa a estragar-se a que idade? Aos quatrocentos anos? E vai piorando até morrer. É só uma questão de tempo.

Dizem que o mel dura milénios. Como é que se aprende com o mel? A primeira coisa a aprender é que não é feito por nós, é feito por uma variedade de abelha. E, no entanto, seja qual for a cidade, é difícil encontrar estátuas a celebrar esta abelha. Ia dizer que nos dá o mel mas a verdade é que não nos dá coisa nenhuma - nós é que lhe roubamos o mel.

É bom examinar lugares-comuns porque estão cheios de mentiras ou de cansaços que, uma vez expostos, são impossíveis de suportar. A falsa segurança que trazem acaba por sair muito cara. Os preconceitos sobrevivem a tudo porque não olhamos para eles. É melhor olhar.

