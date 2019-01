Lisboa

Resido na Avenida Guerra Junqueiro, freguesia do Areeiro, em Lisboa. Zona nobre. Mudei para cá há uns 5 anos, porque gosto dos passeios largos, do arvoredo e de um misto de vida da rua com tranquilidade. Gosto de andar a pé no meu bairro e noutros. Não vou de carro à padaria. Mas gosto de ter o luxo de poder estacionar o carro perto de casa. (...) Gostaria de ter fiscalização a sério relativamente à anarquia que reina de carros largados onde não devem porque o condutor foi “só buscar uma coisa à loja” ao “um instantinho ao café”, enquanto os parques pagos da Praça de Londres ou da Alameda estão invariavelmente livres. Gostaria de ter uma autarquia que pensasse em soluções para os moradores, como por exemplo reservar os logradouros para estacionamento exclusivo a moradores e estimular a rotação dos carros de visitantes passando as ruas com maior pressão a zona vermelha. Gostaria de ter uma autarquia que informa os moradores sobre o que vai suceder nos locais onde vivem em vez de bloquear as artérias para obras sem pré-aviso, como por exemplo para construir uma ciclovia de 100 m com origem e destino num passeio. Gostaria de ver dinheiros públicos melhor empregues, evitando fazer marcações provisórias no asfalto para um mês depois apagá-las e fazer algo diferente. Gostaria de ter uma Junta de Freguesia que não determina transformar a minha avenida num manhoso centro comercial com música a altos berros intrusiva mesmo através de vidros duplos. (...) Cada vez mais Lisboa está a ficar uma parvónia/feira popular para entreter visitas desprezando quem cá mora e nesta freguesia então as inovações ao arrepio dos moradores avolumam-se.

Bruno Sommer Ferreira, Lisboa

P2

Venho por este meio manifestar a minha satisfação pela publicação no suplemento P2 das entrevistas com ex-presos políticos no forte de Peniche. Nos tempos que correm em que herdeiros dos regimes fascistas da Europa estão a aparecer, estas entrevistas são oportunas para lembrar esse passado de opressão e miséria horrível em que o povo português vivia. Agradecer a estes lutadores pela liberdade a vida que hoje se vive em Portugal, que apesar das dificuldades, há liberdade de expressão e de pensamento. Há, fruto da luta destes e de muitos mais ex-presos políticos, uma Constituição da República que nos defende.

Mário Pires Miguel, Reboleira



Estou farta!

Estou farta de ver na televisão os sindicatos dos enfermeiros congratulando-se com as cirurgias que ficaram por fazer, os sindicatos dos médicos com as consultas que ficaram adiadas, os sindicatos dos professores com as aulas que não deram, os sindicatos dos funcionários judiciais e os dos juízes com os processos emperrados e os julgamentos adiados, os sindicatos dos transportes com os comboios parados.

Se estes senhores não são capazes de inventar outras maneiras de protestarem com o seu patrão sem ser prejudicando apenas os cidadãos, se não têm sensibilidade para perceber que estão a mexer com a vida de milhões de portugueses, tenham ao menos um pouco de pudor e não venham gozar com a nossa cara.

Rosa Redondo, Lisboa

