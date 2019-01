Morreram 2262 refugiados no Mar Mediterrâneo em 2018

Em 2018, morreram (e desapareceram) 2262 pessoas no Mar Mediterrâneo, enquanto tentavam chegar à Europa, de acordo com os números do Alto Comissariado para as Migrações das Nações Unidas (ACNUR). O país que recebeu mais migrantes foi Espanha – mais de 60 mil migrantes só no ano passado.

Os números da ACNUR revelam que em 2018 chegaram por terra 6723 pessoas e por mar 113 482 – que entraram na Europa sobretudo pela costa de Itália, Grécia, Espanha e Chipre. Quase 12% dos migrantes que chegaram vinham da Guiné, o grupo com maior expressão.

Cerca de 12% dos migrantes chegaram de Marrocos, 9,4% do Mali, 8,9% da Síria, 6,9% do Afeganistão e 6,6% do Iraque.

Os números, apesar de elevados, representam o ano em que a Europa registou um número mais baixo de entradas. Em 2017, o número cifrou-se nos 172.301 migrantes – com 3139 pessoas dadas como mortas ou desaparecidas enquanto tentavam chegar. Em 2015, pico da crise migratória, chegaram mais de um milhão de pessoas às costas europeias.

Espanha foi o país que recebeu mais refugiados

Feitas as contas, chegaram à Europa 120.205 refugiados, de acordo com os números da ACNUR. Espanha recebeu cerca de metade dos migrantes sem documentos que tentaram chegar ao Velho Continente: um novo recorde para o país, ao qual chegaram 57 mil pessoas, de acordo com a Organização Internacional de Migração (OIM) da ONU. As contas da ACNUR revelam 64 mil pessoas a chegar a Espanha no total.

Neste país os migrantes vêm maioritariamente de Marrocos (21%), Guiné (20,8%) e Mali (16,1%) e entram através pela região da Andaluzia (que recebeu, sozinha mais de 50 mil migrantes).

E é uma tendência que não dá sinais de se vir a alterar: só nos primeiros três dias de 2019, a Guarda Costeira espanhola já resgatou 401 migrantes, de acordo com a OIM.

No top dos países que mais migrantes surge, em segundo lugar, a Grécia, com 32 497 chegadas — vindas maioritariamente de países como a Síria (25%), Afeganistão (25%) e Iraque (19%).

Em terceiro está Itália, com 23.371 chegadas, de países como a Tunísia (23%), Eritreia (15,3%) e Iraque (7,8%). Foi o ano em que menos migrantes sem documentos chegaram a Itália, depois do pico registado no segundo semestre de 2016. Para este resultado terá contribuído a hostilidade de Matteo Salvini, ministro do Interior italiano, que fez finca-pé na sua política anti-imigração e, em Junho, fechou todos os portos aos navios de ajuda humanitária que trouxessem migrantes.

Impedido de atracar em portos italianos, o navio de ajuda humanitária Aquarius esperou em alto mar, que outro país o recebesse. Espanha acedeu ao pedido e abriu-lhe o porto de Valência.

A fechar o top de países que mais migrantes receberam surge Malta, que ao longo do ano passado recebeu 1184 migrantes. O navio Lifeline, com mais de 200 pessoas regastadas do mar a bordo, foi recebido em Malta, depois de cinco dias de incerteza em alto mar e de uma recusa, por parte das autoridades italianas, de receber a embarcação.

