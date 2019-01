Concentração de carrinhos de bebé homenageia os 400 nascimentos em Lousada em 2018

Centenas de carrinhos de bebé vão concentrar-se em Lousada, no domingo, numa homenagem da câmara às cerca de 400 crianças que nasceram no concelho ao longo de 2018, disse hoje à Lusa a vereadora Cristina Moreira.

Segundo a autarca, a concentração acontecerá às 15h30, no parque urbano da vila, no âmbito da iniciativa "Lousada Bebé Natal", que acontece pela primeira vez, pretendendo evidenciar a vitalidade demográfica do concelho com a população mais jovem de Portugal, segundo dados oficiais.

PUB

"Vai ser, acima de tudo, um momento especial e simbólico", assinalou, indicando que cada bebé nascido no concelho em 2018 receberá uma medalha de berço e um diploma a atestar, para sempre, a sua participação no evento.

PUB

A ideia, disse, é criar uma atmosfera especial, ainda "com cheiro a Natal", com centenas de bebés, nos seus carrinhos, acompanhados dos seus familiares, deambulando pelo parque num convívio animado por momentos musicais dedicados sobretudo às crianças.

PUB

Para Cristina Moreira, o "Lousada Bebé Natal" assume-se como um reconhecimento da importância da família e um incentivo aos pais que residem num concelho "cada vez mais sensível às questões sociais".

"As famílias, em especial as crianças, são a nossa maior riqueza. Nós temos muito orgulho de sermos um dos concelhos mais jovens de Portugal e o número de nascimentos em 2018 sublinha a vitalidade demográfica que queremos manter", comentou a autarca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A vereadora recordou que Lousada tem apostado em políticas amigas das famílias, com vários apoios sociais que incidem nas áreas dos impostos municipais, educação, saúde, habitação, desporto e cultura, entre outras.

São essas medidas que explicam, em parte, frisou, o crescimento da população do concelho e que todos os anos nasçam tantas crianças em Lousada.

Cristina Moreira referiu ainda que está a ser preparada, para as iniciativas dos próximos anos, uma estratégia para convidar as empresas do concelho a participar na homenagem, nomeadamente as que são amigas das famílias, promovendo apoios à maternidade.

PUB