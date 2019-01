Ylce baixa preços da electricidade em 5,8%

A YLCE, marca low-cost de comercialização de electricidade da Enforcesco, vai reduzir em 5,8% a tarifa de energia para os clientes domésticos e com pequenos negócios.

“Não obstante a energia ter subido, e muito, no mercado diário e nos mercados a prazo (futuro)”, e tendo em conta a descida da tarifa do acesso às redes fixada pela reguladora da energia (ERSE), a YLCE “imprimiu uma redução de 5,8% na sua tarifa simples em BTN [baixa tensão normal]”, anunciou esta quinta-feira a empresa sediada na Covilhã.

PUB

A YLCE, que em Setembro de 2016 passou a contar com o grupo de distribuição de combustíveis Prio como accionista, foi a primeira empresa de pequena dimensão a entrar no mercado liberalizado de energia, tendo começado, em 2013, a fornecer os primeiros clientes em média tensão.

PUB

Hoje conta com mais de 10 mil clientes em todos os níveis de tensão (alta média e baixa tensão) e ocupa a oitava posição em quota de mercado.

PUB

A YLCE (Yes Low Cost Energy) segue assim a mesma estratégia de redução de preços de outras empresas como a EDP Comercial, a Endesa e a Goldenergy, que reviram os tarifários depois de a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) ter fixado uma descida de 3,5% das tarifas reguladas para 2019.



A EDP Comercial anunciou que vai diminuir os preços em 3,5% para cerca de 90% das famílias. Outras empresas, como a Endesa e a Goldenergy, anunciaram reduções superiores. “Para os clientes da Goldenergy a redução é de 4%”, revelou a empresa.



A Endesa garantiu que não vai reflectir nos clientes a subida esperada dos custos da energia em 2019 e promete reduzir em média os preços em 6,3%. Já a Iberdrola referiu que “vai transferir, na íntegra e para todos os seus clientes” a redução publicada pela ERSE e diz que em paralelo “adaptará os seus tarifários tendo em conta o contexto actual do mercado de energia”.



A Galp adiantou que, "tal como na tarifa regulada", as suas tabelas de preços de electricidade vão descer a 1 de Janeiro.



PUB