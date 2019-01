Operações no Multibanco aumentaram, mas SIBS não revela gastos no Natal

A SIBS, empresa gestora da Rede Multibanco, divulgou um conjunto de dados relativos aos números de operações, ou seja, levantamentos e pagamentos, realizados nos últimos dois meses de Novembro e Dezembro. Mas ao contrário do que era prática da entidade, desta vez não foi revelado o montante dos gastos dos portugueses no Natal de 2018, e a variação face ao ano anterior.

O PÚBLICO pediu informação relativa aos montantes movimentados, mas fonte oficial da SIBS limitou-se a dizer “os dados disponíveis são aqueles que foram divulgados”.

Em Dezembro de 2017, o montante de operações na Rede Multibanco totalizou 7600 milhões de euros, o que representou um crescimento de 10% face a 2016.

No comunicado divulgado esta quinta-feira, a SIBS destaca que Dezembro foi “o melhor mês de sempre da Rede Multibanco, tendo processado mais de 276 milhões de operações (levantamentos e pagamento)”. E que o dia 21 foi o que registou o maior número de operações processadas (levantamentos e pagamentos), que totalizaram cerca de 11,5 milhões, e que no dia 22 se verificou o maior número de compras (TPA), ascendendo a cerca de 5,2 milhões de compras.

Nos dados agora apresentados, a entidade optou por apresentar a evolução das operações entre 2012 e 2018, sem nunca quantificar o valor das operações. Nesse período, registou-se um aumento de 39% em Novembro nos levantamentos e compras dos portugueses, e uma subida de 33% em Dezembro. Referido sempre àquele intervalo de tempo, a SIBS explica que para o aumento contribuíram, sobretudo, as compras, com uma subida de 64% em Novembro e de 50% em Dezembro, entre 2012 e 2018.

O consumo dos portugueses no Top 5 de sectores manteve-se semelhante, entre 2017 e 2018, com os supermercados a liderar (24,8%), seguidos da moda (9,8%), restauração (8%), gasolineiras (7,1%) e cultura, entretenimento e electrónica (6,6%).

As compras online quase triplicaram em Novembro entre 2012 e 2018, e mais do que duplicaram em Dezembro no mesmo período. E que as compras online representaram 7,1% do total de compras dos portugueses.

Em 2018, o mês de Novembro registou o maior número de compras médias diárias online e o dia com maior número de compras online foi a Black Friday (23 de Novembro).

As compras dos portugueses no estrangeiro aumentaram 66% em Novembro e 71% em Dezembro, entre 2012 e 2018, sendo que as compras no estrangeiro representaram 3,1% do total de compras dos portugueses.

Também as compras dos estrangeiros em Portugal, que representaram 5,8% do total de compras em Portugal em 2018, mais do que duplicaram em Novembro (+129%) e Dezembro (+118%), entre 2012 e 2018.

A SIBS indica que os cartões emitidos em França são os que fazem mais transacções (levantamentos e compras) em Portugal (20,3%), seguindo-se os emitidos no Reino Unido (15,8%) e Espanha (9%). Com Lusa

