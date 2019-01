Sporting ganha ao Belenenses SAD e sobe ao segundo lugar

O Sporting entrou em 2019 a ganhar, triunfando por 2-1 em Alvalade sobre o Belenenses SAD em jogo a contar para a 15.º jornada da liga portuguesa. Com esta vitória, os "leões" isolaram-se no segundo lugar, com 34 pontos, menos dois que o líder FC Porto, que joga também nesta quinta-feira frente ao Desportivo das Aves.

Durante quase uma hora, o jogo esteve equilibrado, com as duas equipas a trocarem várias oportunidades de golo, incluindo uma bola ao poste para cada lado.Na segunda parte, aos 57', após passe de Diaby, foi Bruno Gaspar a desbloquear o jogo, com um remate que ressaltou na relva e entrou na baliza de Muriel, naquele que foi o primeiro golo do lateral ao serviço dos "leões".

PUB

Aos 80', após uma combinação com Gudelj, Miguel Luís fez o 2-0 com um potente remate à entrada da área - foi o segundo golo do jovem médio "leonino".

PUB

Os "azuis" ainda conseguiram reduzir em cima dos 90', com Fredy a concluir um contra-ataque conduzido por Licá e numa recarga após um primeiro remate de Eduardo.

PUB

Foi o nono triunfo em dez jogos para o Sporting desde a chegada de Marcel Keizer.

PUB