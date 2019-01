Rui Vitória de saída do Benfica

O Benfica e Rui Vitória estão na iminência de anunciar oficialmente a rescisão do vínculo entre clube e treinador. A derrota dos "encarnados" frente ao Portimonense nesta quarta-feira, em jogo da 15.ª jornada da I Liga, terá sido o último jogo do técnico ribatejano no comando das "águias".

Com a derrota no Algarve, Rui Vitória regista a pior pontuação de um técnico do Benfica nos últimos 10 anos (32 pontos em 15 jornadas) e após as vitórias de Sporting e Sp. Braga, os benfiquistas vão terminar a ronda na quarta posição.

