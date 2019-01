A carreira de Schumacher é para ser recordada e cabe na mão

Para celebrar os 50 anos de Michael Schumacher, a Keep Fighting Foundation, uma organização sem fins lucrativos criada pela família do piloto de Fórmula 1, lançou uma aplicação para smartphone em que leva os utilizadores numa visita guiada por um museu virtual que celebra a carreira de um dos maiores nomes da F1.

A aplicação Schumacher, disponível gratuitamente para Android e iOS, foi lançada esta quinta-feira, dia em que o piloto alemão celebra 50 anos de vida. Através dela é possível assistir a uma série de entrevistas com Schumacher, onde o piloto debate questões como quais as aptidões que um condutor de F1 deverá possuir ou se ter dúvidas é positivo ou negativo para ser bem-sucedido.

Nas declarações a propósito da celebração do 50.º aniversário, a família afirma que o lançamento da aplicação se trata de “outra etapa no esforço de fazer justiça” para Schumacher e para os fãs, “ao celebrar os seus feitos”. “Queremos relembrar e celebrar as suas vitórias, recordes e afastamento [das corridas]”, refere a mesma nota.

Para além de entrevistas, é possível repassar a vida de Schumacher quase desde os primeiros passos nos desportos motorizados. A começar na pista de kart onde o piloto treinou durante a sua adolescência, que pode ser vista em formato 360º ou em realidade virtual (RV) — usando uns óculos para o efeito — aos muitos circuitos de F1 onde correu, com as respectivas posições obtidas.

A melhor parte é mesmo o museu virtual, que pode ser percorrido através de setas que vão aparecendo no ecrã, ou através de RV. Ao longo de inúmeras vitrinas, tem-se contacto com os primeiros karts utilizados no início da carreira, os vários fatos das equipas que representou e os carros em que correu até se retirar.

Noutro separador da aplicação, encontram-se todos os recordes batidos pelo heptacampeão de Fórmula 1, que até agora não foram igualados, bem como estatísticas dos seus anos ao volante dos carros mais rápidos da competição automóvel.

Há ainda uma série de vídeos com declarações de amigos e rivais, que falam sobre o que foi ter a seu lado, dentro e fora da pista, um dos maiores pilotos de Fórmula 1.

Michael Schumacher sofreu um acidente aparatoso, em Dezembro de 2013, quando fazia esqui com a sua família, nos Alpes Franceses. Desde então, muito pouco tem sido revelado sobre o estado do antigo piloto nascido em Hürth, uma pequena cidade alemã.

A família do ex-piloto garantiu, recentemente, que Schumacher está em “boas mãos” e que tudo têm feito para ajudar na recuperação do acidente que sofreu há cinco anos. Michael Schumacher retirou-se da F1 em 2012 e continua a ser o piloto com o maior número de vitórias em campeonatos mundiais da modalidade.

Para breve, juntamente com a actualização da aplicação, serão incorporadas novas funcionalidades que permitirão aos fãs explorar ainda mais o universo desportivo do antigo campeão de F1.

Foi também anunciado recentemente que o seu filho, Mick Schumacher, competirá na Fórmula 2 na próxima época.

