Momentos-chave de Rui Vitória no Benfica

Entrada em falso e as palavras de Jorge Jesus no Sporting

Rui Vitória chegava ao Benfica antes do arranque da temporada 2015/2016. A promessa era de um “passado de vitória, um futuro de glória”. O primeiro adversário foi o Sporting, já com Jesus no comando dos “leões”, que venceu por 1-0 e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira. Ambas as equipas tinham conquistado o campeonato e a Taça de Portugal, respectivamente. Além disso, o Sporting tinha batido categoricamente o Benfica por 0-3 no regresso de Jesus ao estádio da Luz, como treinador da equipa adversária.

Em Janeiro de 2016, Rui Vitória admitiu que Jorge Jesus estava “obcecado pelo Benfica” e este concordou porque queria “conhecer bem todos os adversários na luta directa pelo campeonato”, mas não deixou de dar uma resposta: "Sou mau colega? Treinador? Como não o qualifico como treinador, logo não sou mau colega. Para ser treinador ele tem de ser muito mais. Fi-lo sair da toca, que era o que eu queria. Ele tem de se assumir. Para treinar o Benfica tem de se assumir. Para conduzir um Ferrari é preciso ter andamento para ele. Vamos ver se aquele Ferrari continua a andar”.

A resposta em campo interessou só quando tudo acabou

Entre estas polémicas, o Benfica chegou a ser tricampeão nacional em 2016, o objectivo que Rui Vitória apontava ao lado de Luís Filipe Vieira quando tinha sido apresentado em Junho de 2015. Ao título nacional juntou o recorde de 88 pontos somados, a conquista da Taça da Liga e ainda uma campanha na Liga dos Campeões que foi até aos quartos-de-final, onde o Benfica “caiu de pé” diante do Bayern após empate a dois golos na Luz e derrota por 1-0 em Munique. Na época seguinte conquistou a Supertaça, o inédito tetracampeonato e a Taça de Portugal.

Derrotar os rivais? Feito raro

Várias qualidades foram apontadas a Rui Vitória, mas um dos principais defeitos do seu trajecto à frente do Benfica foi a falta de bons resultados perante Sporting e FC Porto. Curiosamente, o treinador só conseguiu guiar o Benfica a uma vitória contra um dos rivais nesta presente temporada, frente ao FC Porto. Em 16 jogos para todas as competições, Rui Vitória venceu apenas três jogos, dois ao Sporting e um aos “dragões”.

Leque de apostas

Para Luís Filipe Vieira, Rui Vitória era o treinador indicado para o projecto Benfica: potenciar a formação de futebolistas no centro de treinos do Seixal. Os nomes são vários e todos eles tiveram destinos diferentes.

No topo das surpresas, Renato Sanches, Ederson Moraes, Nelson Semedo, Gonçalo Guedes e Victor Lindelöf ofereceram rendimentos económicos notáveis ao clube da Luz e estão em grandes clubes do futebol europeu.

Clésio Baúque (fez um jogo no Benfica, esteve no Panetolikos da Grécia, agora nos turcos do Istanbulspor), Aurélio Buta (Royal Antewerp, Bélgica), André Horta (Los Angeles FC, EUA), João Teixeira (Chaves), Nuno Santos (Rio Ave), João Carvalho e Diogo Gonçalves (Nottingham Forrest, Inglaterra) pediam mais.

Outros jovens como Branimir Kalaica e Keaton Parks foram lançados residualmente e estão agora na equipa B. As “pérolas da formação” que permanecem na equipa principal são Gedson Fernandes, João Félix, Ruben Dias, Yuri Ribeiro e Bruno Varela. Há outras jovens apostas trazidas do exterior como Ebuehi, Krovinovic, Zivkovic, Cervi e Mile Svilar.

As saídas de Raúl Jiménez (Wolverhampton, Inglaterra), Mitroglou (Marselha, França) e Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, Alemanha) para a aposta em Ferreyra e Castillo continuam por explicar, tal como a não aposta em Cristante (vendido esta época à Atalanta, agora emprestado à Roma, já é internacional por Itália).

Falta de “dimensão europeia”: os zero pontos e os 5-0 em Basileia

Para além de não conseguir uma afirmação em campo frente aos eternos rivais, Rui Vitória também não conseguiu afirmar o sucesso que o Benfica pretende no panorama internacional, Na época passada, o Benfica não amealhou qualquer vitória no grupo A da Liga dos Campeões. Com Manchester United, CSKA Moscovo e Basileia no grupo, a derrota por 5-0 no terreno dos suíços foi o momento mais marcante. Alguma contestação a favor da saída de Rui Vitória já tinha surgido em Setembro de 2017.

O descalabro do “chefe de família, pai honrado e boa pessoa” e a questão do “rácio de vitórias na Champions”

O Benfica entrou num mau período de resultados e Rui Vitória proferiu declarações polémicas antes e depois de jogar contra a Belenenses SAD para o campeonato. Depois de perder nos minutos finais contra o Ajax, em Amsterdão, o treinador lançava o jogo no Jamor desta forma: “Sabem quem é o treinador com mais vitórias na Champions com menos jogos? Eu poupo o trabalho: sou eu”. Após o 5-1 em Munique, o playmakerstats explica que Rui Vitória passou a ser o treinador com mais derrotas na história do Benfica (15).

Após perder contra a Belenenses SAD por 2-0 no estádio do Jamor, o treinador reagiu à contestação e lenços brancos afirmando que estava de “cabeça erguida e a olhar para a frente”, era “chefe de família, um pai honrado, boa pessoa e de bons princípios” e compreendia a desilusão dos adeptos.

