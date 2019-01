Melhor marcador da Liga Revelação assina pelo Leixões

O Leixões contratou até Junho de 2020 o avançado brasileiro André Clóvis, que até Dezembro integrou o plantel do Portimonense na Liga Revelação, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte da SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

Com 13 golos marcados em 14 jogos, o melhor marcador da mais recente competição do futebol nacional, chega emprestado pelo Internacional de Porto Alegre, do Brasil, tendo o clube português ficado com a opção de compra.

O avançado, de 21 anos, começa esta quarta-feira a treinar sob as ordens do técnico Jorge Casquilha, juntando-se ao sueco Zackarias Faour (ex-Sirius), Zé Paulo (ex-Académica de Coimbra) e Magno Ribeiro (ex-Paysandu) como reforços de 'inverno' do clube de Matosinhos.

Após 14 jogos disputados na II Liga, o Leixões ocupa no 13.º lugar, com 15 pontos, mais dois do que a primeira equipa acima da 'linha de água', e prepara-se para receber no domingo o Sporting da Covilhã, a primeira das três equipas em zona de despromoção.

