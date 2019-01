Leonardo Jardim ruma à China

Leonardo Jardim é o novo treinador do Dalian Yifang, emblema chinês onde actuou o internacional luso José Fonte e no qual poderá reencontrar o internacional belga Ferreira Carrasco.

Depois de cinco épocas em França, onde conquistou o título de campeão com o Mónaco (2016-17), e de um ano na Grécia, ao comando do Olympiacos (venceu o campeonato e a taça), Jardim parte à conquista do continente asiático, assumindo o cargo de técnico principal do 11.º classificado de 2018, prova ganha pelo técnico português Vítor Pereira.

PUB

Depois de ter rejeitado uma proposta da Arábia Saudita (Al-Nassr), Jardim sucede ao alemão Bernd Schuster no Dalian e deverá anunciar oficialmente um vínculo para as próximas duas temporadas.

PUB

PUB