Cristiano Ronaldo coroado melhor jogador do ano no Dubai

Cristiano Ronaldo conquistou nesta quinta-feira pela quinta vez, a terceira consecutiva, o prémio de melhor jogador do ano nos Globe Soccer Awards, em cerimónia realizada no Dubai, uma distinção que somou à de melhor golo de 2018, conseguida com o pontapé de bicicleta no jogo de Turim, no Juventus-Real Madrid da edição passada da Liga dos Campeões, ainda com a camisola dos "merengues".

Ronaldo, vencedor em 2011, 2014, 2016 e 2017 (Radamel Falcao, em 2012, Franck Ribéry, em 2013, e Lionel Messi, em 2015, foram os restantes laureados) venceu a concorrência dos franceses campeões mundiais Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, não escondendo a felicidade de entrar em 2019 com o pé direito.

“Estamos em 2019, um novo ano… e 2018 é passado. Comecei muito bem, com este prémio. Infelizmente, o melhor golo foi obtido contra a minha actual equipa", lamentou o internacional português.

Cristiano Ronaldo subira já por duas vezes ao palco, tendo anunciado o prémio de melhor agente desportivo: “O vencedor é Jorge Mendes”, enfatizou, enquanto o representante do avançado madeirense dava conta do orgulho e “honra de estar novamente” no Dubai.

O italiano Fabio Capello foi distinguido com o prémio carreira, enquanto o francês Didier Deschamps, campeão do Mundo, venceu o de treinador do ano, batendo Diego Simeone, Jurgen Klopp, Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane.

O Atlético Madrid recebeu a distinção de clube do ano, superando Real Madrid e Liverpool. O prémio carreira foi entregue ao brasileiro Ronaldo, enquanto o internacional francês Blaise Matuidi, da Juventus, arrebatou o prémio carreira para jogadores no activo.

