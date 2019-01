Morreu o cómico Bob Einstein

Bob Einstein morreu esta quarta-feira em Los Angeles, vítima de leucemia, um cancro que lhe tinha sido diagnosticado há pouco tempo. Tinha 76 anos. O cómico era conhecido pela personagem Super Dave Osborne, um duplo à moda de Evel Knievel a quem as acrobacias corriam quase sempre mal e que era presença frequente em programas de comédia norte-americana.

Ao longo dos anos, também participou em séries cómicas como Arrested Development - De Mal a Pior, em que fazia de Larry Middleman, um substituto do patriarca George Bluth quando este estava em prisão domiciliária e queria continuar a gerir os negócios da família, e em Curb Your Enthusiasm (ou Calma, Larry!), onde era Marty Funkhouser, um amigo do protagonista Larry David.

PUB

Nascido Stewart Robert Einstein no seio de uma família dada à comédia e ao mundo do espectáculo, era filho de Harry Einstein, um célebre cómico de rádio que morreu de um ataque cardíaco em cima do palco durante um roast a Lucille Ball e Desi Arnaz em 1958, e da actriz e cantora Thelma Leeds. A morte do pai marcou o jovem Bob e fez com que este não quisesse pisar palcos durante muito tempo. Era também irmão de Albert Brooks, o cómico e realizador que, por razões óbvias, escolheu não usar o apelido com que nasceu. Foi o próprio Brooks que deu a notícia da morte do irmão no Twitter.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final dos anos 1960, Bob foi um dos argumentistas, ao lado de outros como Steve Martin (com quem chegou a partilhar casa), de The Smothers Brothers Comedy Hour, o programa de comédia e variedades contracultura dos irmãos Dick e Tom Smothers, onde ocasionalmente também aparecia. A equipa de guionistas ganhou um Emmy pelo seu trabalho.

Escreveu depois para The Sonny & Cher Comedy Hour, um formato do mesmo género apresentado por Cher e Sonny Bono e, em 1977, voltou a ganhar um Emmy por ter contribuído para Van Dyke and Company, outro programa de variedades. Em 1972, fez pela primeira vez de Super Dave Osborne em The John Byner Comedy Hour.

No cinema, apareceu num dos primeiros filmes de Brian De Palma, Get to Know Your Rabbit (O Super-Mágico, em português), protagonizado por Tom Smothers, e em Ocean's Thirteen, de Steven Soderbergh. Em 1981, teve um papel memorável numa cena de Modern Romance, do seu irmão Albert, um dos filmes favoritos de Stanley Kubrick. Nele, Einstein fazia de um empregado de uma loja de artigos de desporto que convencia Brooks a gastar uma quantidade absurda de dinheiro em equipamento para correr. No ano 2000 teve direito ao seu próprio filme como Super Dave Osborne, The Extreme Adventures of Super Dave​, que só saiu em DVD.

PUB