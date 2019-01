Salvador Sobral casou-se com a actriz francesa Jenna Thiam

Salvador Sobral entrou em 2019 recém-casado. O cantor português e a namorada de há vários anos, a actriz francesa Jenna Thiam, casaram-se no sábado passado (29 de Dezembro), segundo a revista Nova Gente. A cerimónia civil terá sido na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, ao final do dia, de acordo com a mesma publicação.

Jenna Thiam, de 29 anos, é conhecida por filmes como L'année prochaine (2014) e O Caderno Negro (2018). Já o cantor vencedor da Eurovisão celebrou os 30 anos na véspera do casamento.

Há fotografias e clips da cerimónia​ — que foi celebrada em francês e em português — ​partilhados por convidados nas redes sociais, que mostram o noivo de fato e sem gravata e a noiva com um vestido branco solto e uma coroa de flores. De acordo com o site da Impala, Salvador Sobral cantou Amar Pelos Dois ao piano durante a festa de casamento.

