Actor de Bandersnatch, Will Poulter, afasta-se das redes sociais

Dias após o lançamento do episódio interactivo de Black Mirror, o actor Will Poulter​ — que faz o papel de Colin Ritman em Bandersnatch — anunciou que irá afastar-se do Twitter, explicando numa longa mensagem que está a tentar encontrar um equilíbrio no uso das redes sociais e, consequentemente, contribuir para a sua própria saúde mental.

"Como todos sabemos, há um equilíbrio a ser alcançado nas nossas interacções com as redes sociais. Há coisas positivas a apreciar e pontos negativos inevitáveis dos quais é melhor fugir. É um equilíbrio com o qual tenho lutado já há algum tempo e, com a minha saúde mental em vista, sinto que chegou a hora de mudar a minha relação com as redes sociais", escreve numa nota.

Apesar de não dizer explicitamente que as reacções negativas após o lançamento de Bandersnatch foram o motivo para a decisão, aponta para o contributo de "experiências recentes" e menciona todo o feedback — tanto positivo como negativo —, que tem recebido. Há quem especule que seja uma resposta ao impacto das várias críticas à aparência física do actor de 25 anos partilhadas nas redes sociais.

Na sua mensagem, Poulter agradece ainda todo o apoio que tem recebido e afirma que continuará a estar presente de alguma forma nas redes sociais através de contas de outras organizações, como a Anti-Bullying Pro, Leap, May Measurement Month e Blueprint Theatre Company, entre outras.

"Espero que esta mudança de reduzir a minha expressão pessoal e aumentar o foco em questões que interessam tenha um resultado melhor para todos", escreve ainda o actor. Termina dizendo que não é um fim, mas antes um "caminho alternativo".

