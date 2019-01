"A União Europeia não quis ver a deriva para formas de autoritarismo"

A partir do alargamento, a União Europeia (UE) foi laxa na verificação das políticas e projectos nacionais com o cumprimento dos Direitos Humanos, denuncia quem em 2004 foi eleita pela primeira vez para o Parlamento Europeu. Diplomata de carreira, integrou e dirigiu várias missões. Ana Gomes falou ao PÚBLICO no regresso do Iraque e reflectiu sobre os caminhos da Europa. Houve laxismo perante as formas de autoritarismo que ganharam espaço. O pior cego é o que não quer ver.