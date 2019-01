Num convite à meditação, plataforma oferece um videojogo por dia

Um projecto de um criador independente de videojogos vai oferecer um jogo por dia ao longo de 2019. São jogos curtos, simples, às vezes experimentalistas e até pessoais, e sem qualquer texto. Só podem ser jogados durante um dia e os utilizadores não sabem quais os jogos que se seguem.

O projecto chama-se Meditations. Contrasta com as lojas de aplicações e plataformas online, nas quais há todo o género de jogos e onde o utilizador pode escolher o que quer que lhe apeteça num dado momento. O desenvolvimento foi encabeçado por Rami Ismail, que se identifica como "50% do estúdio de jogos indie Vlambeer".

O projecto compilou jogos criados por mais de 350 pessoas pessoas. Serão disponibilizados diariamente. Cada jogo é acompanhado de um texto que pretende servir de “meditação, distracção, lição ou inspiração para esse dia”.

O primeiro jogo foi Tempress, um puzzle minimalista, que pode ser jogado online e que motivou o projecto.

“Uma manhã no final de 2017, deparei-me com um jogo chamado Tempress. Era um jogo simples e minimalista de puzzle, e não deve ter demorado mais de cinco minutos do meu tempo a percebê-lo”, recorda Ismail, no site do projecto. “Saí do jogo impressionado tanto com o design inteligente do criador, tak, como com a sensação de ter jogado um jogo curto de manhã cedo.”

Meditations está disponível para computadores com Windows 7 ou mais recente, e para computadores Mac com sistema OSX a partir da versão 10.12. É preciso instalar um programa que descarrega os jogos mensalmente. De acordo com uma publicação de Ismail no Twitter, "vários milhares" de pessoas descarregaram o programa.

Embora a lista de jogos não esteja disponível, há avisos para o que os utilizadores podem encontrar: “Uma vez que #meditations é um projecto que representa as vidas e experiências de um leque diverso de pessoas, os jogos podem representar coisas que podem ser chocantes ou desconfortáveis para alguns utilizadores.” O site nota que alguns jogos poderão ter avisos prévios, mas o projecto não garante que isso aconteça com todos. Entre os temas referidos estão a morte, depressão, ansiedade, violência e sexualidade.

O site especifica também que os jogos são frequentemente “pequenos, experimentais e minimalistas”, e que foram criados em “aproximadamente seis horas”. A maioria deverá ocupar cerca de cinco minutos ao utilizador, embora alguns sejam descritos como mais complicados. Se o jogador falhar um jogo, este só voltará a estar disponível no mesmo dia do ano seguinte.

A maioria dos jogos não terá texto. "Isto também ajudará a sustentar a minha crença pessoal de que, de certa forma, os jogos são uma linguagem global", explicou Ismail.

