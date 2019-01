Novo ano começa com temperaturas muito baixas

Depois de uma passagem do ano fria, as temperaturas em Portugal continental permanecerão baixas neste segundo dia do ano. Mesmo sem chuva, prevê-se que o frio atinja várias regiões do país nesta quarta-feira, com os termómetros a poderem chegar a um grau negativo em Bragança.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Bragança será o distrito mais frio, com as temperaturas a rondarem entre os oito e -1 graus Celsius. Em Vila Real o frio também se fará sentir, sendo que a temperatura mínima será de um grau e a máxima de nove.

Já em Lisboa, a temperatura mínima prevista é de oito graus e a máxima de 15 graus, enquanto no Porto os termómetros podem chegar aos cinco graus nesta quarta-feira. Em Faro, a temperatura máxima pode chegar aos 20 graus Celsius, com uma mínima de nove graus.

O IPMA prevê ainda que as temperaturas continuem baixas ao longo desta semana.

