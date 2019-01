PS propõe novamente deputado Fernando Anastácio para Conselho de Segurança Interna

O PS vai propor novamente a candidatura do seu deputado Fernando Anastácio para preencher a vaga ainda em aberto no Conselho Superior de Segurança Interna, cujas eleições se realizam no próximo dia 11. O nome do deputado já foi chumbado em Fevereiro do ano passado por não conseguir o número de votos suficientes.

No dia 11 deste mês, por voto secreto, vão ser também eleitos pelo Parlamento um membro para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e dois deputados designados pela Assembleia da República para integrar o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço.

PUB

No caso do Conselho Superior de Segurança Interna, o PS acredita que, desta vez, estão reunidas as condições políticas para que Fernando Anastácio, deputado eleito por Faro e membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, obtenha uma maioria de dois terços para ser eleito membro deste órgão, o que pressupõe um entendimento entre socialistas e sociais-democratas.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 9 de Fevereiro do ano passado, o Parlamento falhou pela primeira vez a eleição de Fernando Anastácio, que conseguiu apenas 106 votos em 200 votantes, menos que os dois terços necessários para garantir a eleição, que no caso seriam 133 votos favoráveis.

PUB

Já antes deste chumbo de Fernando Anastácio, o antigo ministro socialista Jorge Lacão tinha falhado por duas vezes a eleição para o Conselho Superior de Segurança Interna, que tem em aberto o preenchimento de uma vaga praticamente deste o início da presente legislatura.

Após não ter alcançado por duas vezes os necessários dois terços para a sua eleição, Jorge Lacão decidiu não se recandidatar uma terceira vez àquele lugar.

PUB