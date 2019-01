Marcelo convidou presidentes do Chile e do Paraguai a visitarem Portugal em Novembro

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, teve encontros bilaterais, em Brasília com os presidentes do Chile, Sebastián Piñera, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que convidou a visitarem Portugal em Novembro.

Na terça-feira à noite, em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, após a posse do Presidente do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta cerimónia proporcionou "um encontro bilateral com o Presidente do Chile, que entre outros temas envolveu o convite para ir em princípios de Novembro a Portugal, em visita oficial".

"Tive outro encontro com o Presidente do Paraguai, que também manifestou muito, na sequência do que tínhamos falado na cimeira ibero-americana, a disponibilidade para ir a Portugal, e também, por coincidência, em Novembro", adiantou.

O Presidente português referiu que teve ainda "a oportunidade de falar algum tempo com o novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil [Ernesto Araújo] sobre as relações entre os dois países e sobre a visão muito calorosa e historicamente muito simpática que tem em relação a Portugal".

Interrogado se conversou também com os primeiros-ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, e da Hungria, Viktor Orbán, que estiveram igualmente na posse de Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Claro, também houve oportunidade de falar com esses primeiros-ministros e com ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países."

"E todos, sem excepção, mostrando muito interesse na posição portuguesa e falando-se de temas muito variados que vão desde o Brexit e a decisão a tomar pelo Reino Unido até, naturalmente, à situação no Mediterrâneo, a situação em termos globais nas áreas vizinhas da Europa e no mundo", acrescentou. Segundo o Presidente da República, "o Uruguai manifestou também uma grande abertura para ir mais longe no relacionamento com Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que cerimónias como esta, com "longos períodos de compasso de espera", permitem "vários encontros bilaterais que são aproveitados para ouvir e para dizer a posição de Portugal". No caso do Chile, existe um interesse numa "subida de nível no acordo com a União Europeia". A "comemoração [da viagem de circum-navegação] de Fernão de Magalhães" e "a cimeira ligada às alterações climáticas" prevista para 2020 são outros temas em comum com Portugal, mencionou.

