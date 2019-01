Bolsonaro deverá visitar Portugal no final do ano ou no início de 2020

O novo Presidente do Brasil deverá visitar Portugal dentro de um ano, contou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas no final do encontro que teve com Jair Bolsonaro. A visita deverá ocorrer no final deste ano ou, "provavelmente", no início de 2020.

A data será ajustada entre os "chanceleres", ou seja, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, acrescentou o chefe de Estado português à saída da reunião que decorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.

O encontro entre Marcelo e Bolsonaro durou apenas 20 minutos mas no final o Presidente da República disse que foi como um "encontro de irmãos". "Foi tão positivo quanto rápido", afirmou Marcelo, como que justificando-se pelo escasso tempo da reunião, e não se cansou de vincar: "A reunião foi muito boa, foi formalmente muito boa, foi substancialmente muito boa."

