E por fim elas entraram: duas indianas visitam Templo de Sabarimala em Kerala

Duas indianas desafiaram esta quarta-feira uma proibição com centenas de anos, tornando-se nas primeiras indianas a entrar no Templo de Sabarimala e a oferecer as suas orações a Ayyappa, o deus do crescimento, muito popular na região de Kerala e em cuja honra o templo foi erguido.

Os dois maiores partidos do país falam em “traição” e “destruição da fé”; as centenas de milhares de mulheres que na terça-feira formaram um cordão humano de 620 km ao longo do estado de Kerala em defesa da igualdade de género, festejam.

O templo foi brevemente encerrado por um “ritual de purificação” depois de os sacerdotes terem confirmado a entrada das mulheres, registada num vídeo onde se vêem a entrar vestidas de negro e com os cabelos cobertos.

Bindu Ammini, de 42 anos, e Kanaka Durga, de 44, já tinham tentado entrar no templo em Novembro, altura em que, como outras, foram impedidas de o fazer por manifestantes hindus de direita, decididos a manter a proibição.

Foto O cordão humano a que as indianas de Kerala chamaram "Muralha de Mulheres" PRAKASH ELAMAKKARA/EPA

A maioria dos templos hindus permite a entrada às mulheres desde que não estejam menstruadas – o de Sabarimala é um dos poucos onde nenhuma indiana em “idade menstrual”, dos dez aos 50 anos, pode entrar. Um dos motivos para os tradicionalistas acreditarem que as mulheres não podem lá estar é o facto de a divindade ali homenageada, Ayyappa, ser celibatário. O medo é que as mulheres possam “tentar” Ayyappa.

O presidente do estado, P. S Sreedharan Pilai, membro do partido nacionalista hindu BJP, do primeiro-ministro, Narendra Modi, afirmou em declarações a diferentes canais de televisão que a formação vai “apoiar a luta contra a destruição da fé pelos comunistas”. E apelou a novos protestos: “Deixem os devotos avançar e protestar”.

"Uma corajosa proeza”

Num raro momento de concordância, responsáveis do principal partido da oposição, o Congresso Nacional, fizeram um apelo idêntico. “Isto é uma traição… O Governo vai ter de pagar pela violação dos costumes”, afirmou num comunicado o vice-presidente do Comité do Congresso de Kerala Pradesh, a organização estatal do partido, K. Sudhakaran.

“Esta é uma vitória gigante para as mulheres da Índia. Estas duas mulheres protegeram os direitos constitucionais e esmagaram os muros do patriarcado”, comentou à televisão pan-árabe Al-Jazira Manithi Selvi, que tentou entrar no mês passado mas foi perseguida por violentos manifestantes. “Uma corajosa proeza”, descreve ainda Selvi.

O governo de Kerala, formado por vários partidos de esquerda, tem tentado fazer cumprir a decisão judicial, mas os responsáveis do templo recusam e milhares de fiéis têm bloqueado cada tentativa. “Vamos certamente voltar aos tribunais e travar esta batalha. Isto não acabou e nós vamos vencer”, afirmou Rahul Easwar, presidente do Exército Religioso de Ayyappa, que se reclama defensor dos interesses deste deus.

Polémica regressa ao Supremo

Desta vez, Bindu Ammini e Kanaka Durga começaram a longa caminhada na zona montanhosa através de florestas já depois da meia-noite. Antes das 4h chegaram ao topo da colina e ao templo, visitado anualmente por milhões de homens. As duas mulheres evitaram uma das formas de aceder ao tempo, subindo 18 degraus considerados sagrados. Segundo Ammini, decidiram não passar por ali estar concentrada uma multidão mobilizada para proteger o templo.

De acordo com o site do tempo, a subida dos 18 degraus só pode ser realizada por peregrinos que tenham cumprido um jejum de 41 dias.

Foto Fila de fiéis à espera para entrarem no Templo de Sabarimala Sivaram V/Reuters

“Chegámos a Pampa, o principal ponto de entrada do tempo quase à 1h30. Procurámos a protecção da polícia [à paisana] e andámos durante duas horas. Entrámos do templo e fizemos o darshan”, contou Ammini a uma televisão, referindo-se ao ritual que implica ficar diante da imagem hindu. “Não tivemos nenhum problema em caminhar até ao mausoléu e os polícias foram muito cooperantes”, acrescentou Ammini. “Saímos antes de os manifestantes nos verem.”

“Os que tentaram purificar o templo depois da entrada das mulheres estão a contrariar a Constituição deste país”, defende Manithi Selvi. “Temos de rejeitar estas ideias.”

Desde o anúncio do Supremo, há três meses, que Kerala se tornou cenário de confrontos entre tradicionalistas hindus e defensores da decisão que dá às mulheres de todas as idades o direito de aceder ao templo. A 22 de Janeiro, os juízes vão ouvir uma petição que contesta a sua ordem.

A entrada destas mulheres e a audiência deste mês prometem continuar a alimentar a polémica que pôs a religião na agenda política a poucos meses das eleições gerais, marcadas para Maio.

