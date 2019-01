Chinelos com tweets contraditórios de Trump esgotam em menos de um mês

“Façam scroll pelos 40.000 tweets de Donald Trump, de certeza que vão reparar nalgumas opiniões contraditórias”, diz Sam Morrison ao Business Insider. Morisson quis “destacar essa hipocrisia" e, em 2017, produziu mil pares de chinelos com alguns dos tweets mais incoerentes do presidente norte-americano.

A ideia foi tão bem-sucedida que, em menos de um mês, esgotou todos os modelos. Em presidentflipflops.com, Morrison apresenta os chinelos, baseados em três conjuntos de tweets:

"Syria" (Síria)

Foto Edição "Síria" President Flip Flops

Em 2013, Trump alertou Barack Obama, no Twitter, para não atacar a Síria - “NOVAMENTE, AO NOSSO LÍDER MUITO TOLO, NÃO ATAQUE A SÍRIA - SE O FIZER MUITAS COISAS MÁS VÃO ACONTECER E DESSA LUTA OS EUA NÃO GANHAM NADA!”. Mas, em 2017, Trump atacou a Síria - “Parabéns aos nossos grandes militares por representarem tão bem os Estados Unidos e o mundo no ataque na Síria”.

"Electoral College" (Colégio eleitoral)

Foto Edição "Colégio eleitoral" President Flip Flops

Em 2012, Trump afirmava que “o Colégio eleitoral é um desastre para a democracia”. No entanto, poucos dias depois de vencer as eleições presidenciais de 2016, disse que “o Colégio eleitoral é, na verdade, genial porque traz todos os estados, incluindo os menores, a jogo. A campanha é muito diferente!”.

"Sources" (Fontes)

Foto Edição "Fontes" President Flip Flops

Em 2012, Trump "twittou" que a certidão de nascimento de Obama era uma fraude, baseado numa "fonte extremamente credível" – “Uma 'fonte extremamente credível' ligou para o meu escritório e disse-me que a certidão de nascimento do @BarackObama é uma fraude”. Quatro anos depois, em 2016, Trump pediu às pessoas que não acreditassem em ninguém que citasse fontes anónimas - "Lembre-se, não acredite em "fontes disseram" dos media desonestos. Se eles não nomearem as fontes, as fontes não existem”.

Dado o esforço de produção e envio para pessoas de 47 estados, sendo o stock limitado, foram fabricados apenas três modelos, em cinco tamanhos. Segundo Morisson, os chinelos, que custavam aproximadamente 30 dólares (26 euros), estão “permanentemente esgotados”.

