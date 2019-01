2019: bem-vindo a um estaleiro chamado Lisboa

Prepare-se. Em Lisboa, 2019 vai ser um ano recheado de inaugurações e novos estaleiros um pouco por toda a parte. Obras públicas e privadas, grandes e pequenas, polémicas e pacíficas -- tudo isto promete o ano que arranca. Projectos há muito desenhados vão saltar do papel, outros mais recentes (e contestados) também avançam. Há ainda uma mão-cheia de incógnitas no horizonte. Uma certeza: a frente ribeirinha vai estar em ebulição.

​1. ​Expansão do metro

O investimento mais avultado é aquele que mais dores de cabeça vai provocar às deslocações do dia-a-dia. O prolongamento do metro entre o Rato e o Cais do Sodré, orçado em mais de 200 milhões de euros, deve começar na segunda metade do ano. Quando isso acontecer, o trânsito automóvel e a circulação de eléctricos e comboios, junto à Av. 24 de Julho, ficarão fortemente condicionados.​ A criação da Linha Circular é vista pelo Governo e pela câmara municipal como uma peça fundamental na mobilidade metropolitana, ao permitir que os passageiros que chegam ao Cais do Sodré de comboio ou barco acedam rapidamente à zona empresarial da cidade (entre o Marquês de Pombal e o Campo Grande). Esta visão tem sido contrariada por quase todos os partidos do espectro parlamentar, pelos trabalhadores do metro, pela comissão de utentes e por especialistas em mobilidade e transportes, mas parece altamente improvável que a obra não avance.

Foto Enric Vives-Rubio

2. Hospital CUF Tejo

Em fase adiantada de construção, este hospital privado de Alcântara é uma das maiores construções que vão ficar prontas este ano em Lisboa. Com uma área de 75 mil metros quadrados, seis pisos acima do solo e três abaixo, o equipamento tem gerado controvérsia desde o primeiro dia. Muito recentemente, perante a constatação de que a altura do edifício tapa a vista do Tejo a partir das Necessidades, o vereador do Urbanismo reconheceu que “choca a imagem que lá está”, mas Manuel Salgado garantiu que “quando a obra estiver concluída, mudará significativamente o seu impacto” – como? Não explicou. Certo é que a abertura do novo hospital vai levar a uma profunda alteração viária em toda a zona, abrangendo as avenidas da Índia, Brasília e 24 de Julho.

Foto Fotomontagem do projecto DR

3. Urbanização de Alcântara

Toda a frente ribeirinha está a mudar rapidamente e vários são os projectos que se avizinham. Em Alcântara, a poucos metros do futuro hospital, está a nascer um empreendimento de escritórios e habitação, pela mão do grupo SIL, que é o primeiro de um conjunto de “grandes operações urbanísticas” previstas para aquele local no Plano de Urbanização de Alcântara. Não muito longe, junto à Av. de Ceuta, deve arrancar em breve a última fase do condomínio Alcântara Rio.

Foto Miguel Manso

4. Parque Ribeirinho Oriente

No extremo oriental de Lisboa está a ganhar forma aquele que será um dos maiores parques verdes da cidade. A primeira fase, em frente ao grande empreendimento Prata, está em construção e prevê-se que fique pronta em 2019, mas o projecto das arquitectas paisagistas Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco abrange uma área muito maior, entre o Poço do Bispo e o Parque das Nações – para onde estão previstos vários investimentos imobiliários.

Foto Rui Gaudêncio

5. Hub Criativo do Beato

É um dos projectos mais acarinhados pela Câmara de Lisboa, tanto que o orçamento de 2019 lhe reserva uma verba (20,3 milhões) pouco menor do que a reservada, por exemplo, à Carris (29 milhões). A autarquia quer comprar o que resta da antiga Manutenção Militar e fazer ali um grande centro empresarial, tecnológico e cultural. Nascido a cavalo da Web Summit há mais de dois anos, o hub conhecerá em Outubro o seu primeiro projecto de grande fôlego: uma central de produção de cerveja, promovida pela Super Bock.

Foto Rui Gaudêncio

6. Torre de Picoas

Depois de quase seis anos a ouvir falar dela (quase sempre negativamente), a torre de 17 andares projectada por Patrícia Barbas e Diogo Seixas Lopes para a Av. Fontes Pereira de Melo está pronta por fora, faltando completar os interiores. 2019 deverá ser, assim, o ano de inauguração desta obra marcante na paisagem lisboeta, que parece gerar apenas dois tipos de reacção: ou se ama ou se odeia.

Foto Rita Rodrigues

7. Praça de Espanha

Neste momento já devíamos saber qual dos nove projectos de arquitectura paisagista que entraram num concurso público foi escolhido para a Praça de Espanha, pois as obras estavam originalmente prometidas para o início de 2019. Este espaço público vai sofrer uma grande mudança, com a supressão de vias de rodagem, a alteração do tráfego automóvel, a saída de um terminal de autocarros e a construção de um parque ou jardim de grandes dimensões. A par disso estão previstos pelo menos três grandes empreendimentos: a ampliação do Instituto Português de Oncologia, a construção da nova sede do Montepio (um negócio entre a associação mutualista e a câmara que ainda tem detalhes por esclarecer) e uma construção num terreno comprado pela Jerónimo Martins. A transformação arranca este ano, resta saber quando.

Foto Daniel Rocha

8. Miradouro de Santa Catarina

Foi um dos temas que marcou a segunda metade do ano passado, pois a vedação anunciada pela autarquia gerou imediatamente reacções tão apaixonadas quanto opostas. Apoiada por moradores e criticada por outros moradores, frequentadores do espaço e partidos políticos, a vedação consta mesmo do projecto que a câmara encomendou ao atelier de arquitectura Proap – cuja execução está prevista para este ano, até ao princípio de 2020.

Foto Daniel Rocha

9. Martim Moniz

Já quase no fim de 2018 foi apresentado publicamente o futuro Mercado do Martim Moniz, um recinto comercial composto por contentores promovido pela Moonbrigade Lda., empresa que ficou com a concessão da placa central da praça. O projecto parece ter poucos defensores – até Medina disse há dias que ele “não é o ideal” – mas os promotores querem começar as obras já em Janeiro, para abrir o mercado no Verão.

Foto Nuno Ferreira Santos

10. Bairros municipais

O Bairro da Cruz Vermelha está a mudar-se do Lumiar para Santa Clara (Ameixoeira) e a expectativa é que os moradores cheguem às novas casas no fim do ano. Já no Bairro Padre Cruz prosseguem as obras para a criação de 500 novos fogos, os primeiros dos quais devem estar prontos até Fevereiro.

Foto Andreia Patriarca

11. Operação Integrada de Entrecampos

No fim de 2018 a Fidelidade comprou os terrenos da antiga Feira Popular e ainda um lote na Av. Álvaro Pais, naquele que foi um dos maiores negócios imobiliários do ano (se não o maior). Fernando Medina prometeu ser “expedito” no licenciamento das futuras construções, mas não é provável que as obras avancem ainda em 2019. A câmara quer investir uma parte dos 274 milhões obtidos com a venda em habitação a custos controlados (estão previstos 500 fogos no âmbito desta operação urbanística), embora também seja improvável que este ano haja trabalhos no terreno.

Foto Daniel Rocha

12. Ampliação do Centro Cultural de Belém

O projecto é conhecido há 25 anos, o concurso para as obras e para a cedência dos terrenos abriu no fim de Novembro passado e decorre até meados de Fevereiro. A abertura está prevista para 2022. Os dois últimos módulos do Centro Cultural de Belém (CCB), com um hotel de quatro ou cinco estrelas e um centro comercial, vão mesmo ser uma realidade. Ainda assim, parece difícil que alguma obra arranque ainda este ano.

Foto Daniel Rocha

