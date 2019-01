Mário Centeno eleito melhor ministro das Finanças da Europa

O ministro das Finanças português Mário Centeno foi considerado o melhor ministro das Finanças do ano na Europa pela revista The Banker, um suplemento do Financial Times. A revelação foi feita esta quarta-feira.

Para além de ministro das Finanças do Governo português, Mário Centeno é, desde meados de Janeiro de 2018, presidente do Eurogrupo, sucedendo ao holandês Jeröen Dijsselbloem.

"O ministro das Finanças português Mário Centeno pode olhar para os seus primeiros 12 meses como presidente do Eurogrupo com satisfação merecida. A maratona de negociações que envolveram os ministros das Finanças da Zona Euro no início de Dezembro terminou com as reformas mais significantes para o bloco desde a crise de dívida soberana. O acordo foi alcançado sobre uma série de questões em torno da prevenção e da gestão de futuras crises financeiras", escreve a publicação.

