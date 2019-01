PSI-20 arranca em queda depois de perder 12,19% em 2018

A bolsa de Lisboa iniciou o novo ano em queda, recuando mais de 1,5% ao início da manhã desta quarta-feira, continuando a tendência descendente da segunda metade de 2018, que arrastou o principal índice para uma perda acumulada de 12,19%. A meio da manhã, a queda já era menos expressiva.

Nos restantes mercados europeus, a primeira sessão bolsista de 2019 está começou por desvalorizações entre 1% e 2%, que no caso do principal índice francês superam mesmo os 2%. Pelas 11h, as quedas já eram bem menores.

A assustar os investidores continuam as “velhas” preocupações, com destaque para a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, com impacto não só na economia chinesa, mas no mercado global. Os dados da actividade fabril na China, revelados pelo índice de Gestores de Compra da Caixin/Markit (PMI) para Dezembro foram decepcionantes, ao cair de 50,2 pontos em Novembro para 49,7, naquela que é a primeira contracção em dois anos.

Os receios do “Brexit”, a crise em Itália, a instabilidade social em França, visível nos protestos dos “coletes amarelos”, o crescimento de regimes de extrema-direita em vários países europeus, são factores negativos que continuam presentes nos mercados financeiros mundiais.

Como sempre acontece nos momentos de instabilidade, os investidores procuram refúgio em activos mais seguros, e isso é visível compra de obrigações alemãs, levando à queda da taxa de juro. Segundo a Reuters a, a 'yield' a 10 anos caiu para 0,17%, o menor nível desde Abril de 2017.

Na bolsa nacional, a queda de 12,19% do PSI-20 em 2018 foi maior desde 2014, e contrasta com uma valorização de 15% em 2017. Praticamente todas as cotadas fecharam o ano no "vermelho", atirando o valor do índice para um nível inferior aos cinco mil pontos. Vários índices europeus registaram perdas mais expressivas, como o espanhol IBEX a recuar perto de 15% e o alemão DAX, cuja desvalorização superou os 18%.

No último ano, a praça nacional voltou a ficar marcada pela saída de seis empresas, com destaque para BPI, Luz Saúde e Sumol+Compal, agravando a tendência de perda de cotadas que se verifica há vários anos. No último ano, três empresas tentaram entrar em bolsa e não conseguiram, a Sonae MC, a Vista Alegre, a Science4you (esta última adiou a operação), em boa parte pela ausência dos maiores investidores nacionais.

