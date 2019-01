Keizer espera jogo difícil contra Belenenses SAD sem Bruno Fernandes

O treinador do Sporting disse esta quarta-feira que espera um jogo muito difícil na recepção de quinta-feira ao Belenenses SAD. Bruno Fernandes, suspenso, e Viviano, que realiza exames médicos para ser emprestado a um clube ainda não revelado, não podem ser opções para Marcel Keizer.

"Vai ser um jogo muito difícil, especialmente sem o Bruno Fernandes, suspenso por um jogo. Vou ter outro jogador na equipa e continuaremos a ser onze", justificou o holandês em conferência de imprensa, abordando também as movimentações do plantel neste mercado de Inverno.

PUB

"O negócio do Viviano está quase feito. Temos apenas de esperar pelo departamento médico do clube para onde vai. É bom para ele, porque poderá jogar, e para os jovens jogadores que cheguem e treinem com o Sporting. Temos que ver, não posso dizer mais nada", frisou o treinador holandês, sem especificar em qual emblema vai alinhar.

PUB

Com 33 anos, Viviano foi contratado pelo Sporting, com Bruno de Carvalho ainda na presidência, com o objectivo de substituir Rui Patrício, que rumou aos ingleses do Wolverhampton. No entanto, o italiano apenas surgiu em quatro jogos de pré-época (três em Julho e um em Agosto) e, depois de uma lesão logo no arranque da temporada, acabou por não ser aposta. Romain Salin e Renan Ribeiro têm repartido a titularidade na baliza do Sporting esta temporada.

PUB

Mercado à parte, Marcel Keizer deixou elogio ao rival da 15.ª jornada. "[O Belenenses SAD] é uma boa equipa muito boa, com bons resultados, especialmente nas últimas semanas. Não perdeu fora, o que significa que está bem organizada e todos os jogadores da equipa têm estado bem", disse o treinador dos "leões".

O técnico revelou ainda que Nani, Montero e Wendel estiveram no treino desta quarta-feira e estão aptos, após lesões, mas esclareceu que Francisco Geraldes, que regressa ao clube após empréstimo ao Eintracht Frankfurt, e Luiz Phellyppe, reforço contratado ao Paços de Ferreira, têm situações diferentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Não estão aptos para jogar, significa que há burocracia a tratar. Estão preparados e treinaram, fizeram trabalho, mas é um tempo curto para ver o que podem fazer. Conhecemos o Francisco e o Luiz vai ajustar-se ao nosso jogo e depois poderá ser opção", disse.

Questionado em relação às diferenças que encontra para o líder da I Liga, o campeão FC Porto, Marcel Keizer foi cauteloso e explicou que, para já, só olha para a sua equipa e para o adversário seguinte, o Belenenses. "É difícil dizer, só vejo os jogos da minha equipa e do próximo adversário, ainda não vi nada das outras equipas. Para mim é difícil, sei que a nossa equipa está bem, mas podemos fazer melhor, vencemos jogos, o progresso da minha equipa é o mais importante", justificou.

O treinador, que substituiu em Novembro José Peseiro, referiu ainda que não espera no mercado de transferências perder jogadores, por saber que "todos têm trabalhado arduamente para manter a equipa a um bom nível". "Espero que todos fiquem", observou.

PUB