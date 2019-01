Série invicta do V. Guimarães terminou na Choupana

Mais de três meses depois, o V. Guimarães voltou a perder. A série invicta da equipa comandada por Luís Castro chegou ao fim na visita ao Nacional – os insulares impuseram-se graças a um golo solitário de João Camacho.

O jovem avançado madeirense inaugurou o marcador logo aos nove minutos, e o V. Guimarães não encontrou forma de contrariar a vantagem do Nacional. Apesar de terem tido mais posse de bola (57%), os vimaranenses ficaram aquém do adversário no número de remates, mostram as estatísticas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional: seis para o Nacional, cinco para o V. Guimarães.

Esta foi a primeira derrota do V. Guimarães em mais de três meses. A equipa de Luís Castro não perdia desde Setembro em jogos, numa série que durava há nove encontros consecutivos no campeonato (cinco vitórias e quatro empates).

O V. Guimarães manteve os 25 pontos e o quinto lugar na classificação, mas poderá ser alcançado pelo Belenenses SAD – e também pode ver os lugares do top-4 ficarem mais distantes. Já o Nacional passou a somar 19 pontos e subiu à 11.ª posição na tabela.

