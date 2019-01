Sérgio Conceição espera Desp. Aves competente

Ainda a digerir as entrevistas de final de ano, Sérgio Conceição centrou-se nesta quarta-feira no jogo com o Desp. Aves, agendado para quinta-feira (20h15, SPTV), referente à 15.ª jornada da I Liga, o primeiro do ano e também o pontapé de saída para uma sequência de oito partidas a realizar no período de um mês.

“Já falei demasiado e não faz sentido estar a comentar as entrevistas que dei… Nem a do presidente Pinto da Costa. Falamos algumas vezes e não preciso de me informar pelos jornais sobre o que se passa no clube. Tenho é que me focar no Desportivo das Aves”, declarou na primeira conferência de imprensa de 2019.

O treinador do FC Porto “arrumou” a questão Bazoer, que evolui junto da equipa B enquanto decorre um processo disciplinar, e garantiu que Herrera e Brahimi, jogadores apetecíveis para outros clubes nesta reabertura de mercado, continuarão a fazer parte das escolhas enquanto mantiverem o rendimento.

“Têm contrato. Liberdade… Condicional? No ano passado tivemos situações iguais. Os jogadores estão completamente envolvidos e comprometidos com os objectivos que temos para este ano. Se o Herrera e o Brahimi continuarem a trabalhar desta forma, sem quebras de rendimento, não tenho qualquer problema em mantê-los na equipa. Se o rendimento baixar, não jogam. Mas isso é a gestão que faço para todos”, sentenciou, retomando o tema principal da conferência.

“A posição do Aves na tabela não corresponde ao valor da equipa. Defrontámos este adversário na final da Supertaça e na altura disse ao José Mota que tem uma equipa muito competitiva, com impacto físico importante no jogo”, acrescentou, prevendo um jogo mais difícil do que o da época passada.

"É extremamente difícil jogar contra uma equipa que defende como o Aves. São extremamente rápidos nas transições ofensivas e este ano estão ainda mais fortes. No ano passado fizemos um mau jogo nas Aves. Contudo, podíamos ter ganho com um penálti claríssimo sobre o Danilo", declarou Sérgio Conceição, recuperando o Desp. Aves-Benfica, da Taça da Liga, para reforçar a ideia de que não espera facilidades nesta curta deslocação.

“O último jogo foi muito competente. Por isso esperamos as dificuldades normais colocadas por uma equipa que quer pontuar frente ao campeão nacional, o que é sempre motivante para os adversários. Temos que dar uma resposta de acordo com aquilo que somos, indo à procura dos três pontos contra um adversário capaz”.

