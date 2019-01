Quantos recordes Ronaldo e Messi podem bater? A UEFA explica

Recordes referentes a golos

- Em finais da UEFA: 7 (Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, ambos ex-Real Madrid).

- Golos em mais finais da UEFA: cinco (Alfredo Di Stéfano, 1956, 1957, 1958. 1959, 1960)

- Golos numa só final da UEFA: 4 (Puskás, 1960)

Messi tem dois golos em finais – um em 2009 e outro em 2011 – enquanto Cristiano Ronaldo tem quatro: um em 2008, outro em 2014 e um bis em 2017.

- Golo mais rápido na Liga dos Campeões: Roy Makaay (10,12 segundos, no Bayern Munique-Real Madrid, em 2007)

- Golo mais rápido numa final da Liga dos Campeões: Maldini (53 segundos, no Milan-Liverpool, em 2005)

- Hat-trick mais rápido na Liga dos Campeões: Bafétimbi Gomis (três golos em oito minutos no Dínamo Zagreb-Lyon, em 2011), avançado francês que joga na Arábia Saudita, no Al-Hilal de Jorge Jesus.

- Golos em mais temporadas de Liga dos Campeões: 16 (Ryan Giggs, no Manchester United)

- Golos marcados em competições europeias numa só época: 18 (Radamel Falcao, em 2010/11, pelo FC Porto)

- Melhor média de golos: 0,87 golos (Gerd Muller nas décadas de 60 e 70 no Bayern Munique)

Recordes referentes a presenças:

- Presenças em jogos da UEFA: 184 partidas (Iker Casillas, entre Real Madrid e FC Porto)

Cristiano Ronaldo soma 124 presenças e Messi 109.

- Ganhar Liga dos Campeões por mais clubes: três (Clarence Seedorf - Ajax 1995, Real Madrid 1998, Milan 2003 e 2007)

Cristiano Ronaldo venceu o troféu por uma ocasião no Manchester United e quatro vezes no Real Madrid. Messi conquistou o mesmo número de Champions em toda a carreira no Barcelona enquanto o português esteve em Espanha.

- Equipas pelas quais marcou na Liga dos Campeões: seis (Zlatan Ibrahimovic - Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, AC Milan e Paris Saint-Germain)

- Jogador mais velho a marcar numa final da Liga dos Campeões: Maldini (36 anos e 333 dias - golo no Milan-Liverpool de 2005, em Istambul, Turquia)

- Jogador mais velho a marcar na Liga dos Campeões: Francesco Totti (38 anos e 293 dias - CSKA-Roma, em 2014)

- Jogador mais velho a marcar na Supertaça Europeia: Manfred Burgsmüller (38 anos e 293 dias - Werder Bremen-Dínamo Berlim, em 1988)

A UEFA "brinca" com estes dados apontando dizendo que ambos têm a oportunidade de o fazer nas finais de 2021/22, para o português, e 2023/24 para o argentino.