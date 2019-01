Novo ano começa com desistência de Nadal

O tenista espanhol Rafael Nadal desistiu de participar no torneio de Brisbane, na véspera da estreia na prova australiana, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, anunciou esta quarta-feira o segundo classificado do ranking mundial.

Nadal, que ficou isento de disputar a primeira ronda do torneio em piso rápido, deveria defrontar o francês Jo-Wilfried Tsonga em encontro referente à segunda eliminatória, mas a desistência do espanhol abriu caminho à entrada do lucky loser japonês Taro Daniel.

O veterano jogador espanhol, de 32 anos, teve um ano de 2018 marcado por várias lesões, e, apesar de não disputar um encontro oficial desde Setembro, afirmou que estará apto para disputar o Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam, que começa a 14 de Janeiro.

